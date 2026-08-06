Richard Gere Ve 28 Yaşındaki Oyuncu Gündem Oldu! İşin Aslı Şaşırttı

Richard Gere ile Diana Silvers'ın samimi görüntüleri sosyal medyayı karıştırdı. Gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı; karelerin film çekiminden olduğu anlaşıldı.

Richard Gere Ve 28 Yaşındaki Oyuncu Gündem Oldu! İşin Aslı Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2026 18:05

Hollywood'un efsane isimlerinden Richard Gere bu kez yeni filmiyle olduğu kadar setten gelen görüntülerle de konuşuluyor. 76 yaşındaki usta oyuncu New York'ta çekimleri süren Asymmetry filmi sırasında rol arkadaşı Diana Silvers ile objektiflere yansıdı. Parkta el ele yürüdükleri sohbet ettikleri ve romantik sahneler çektikleri anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken birçok kişi ilk anda bu görüntülerin gerçek hayata ait olduğunu düşündü.

Setten Gelen Kareler Kafa Karıştırdı

Paylaşılan fotoğraflarda Richard Gere ile 28 yaşındaki Diana Silvers'ın oldukça samimi sahneler çektiği görüldü. İkilinin parkta yürüyüş yaptığı dondurma yediği ve romantik anlar yaşadığı kareler sosyal medyada hızla yayılınca yaş farkı da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Ancak kısa süre sonra bu görüntülerin gerçek hayattan değil Asymmetry filminin çekimlerinden olduğu ortaya çıktı. Böylece sosyal medyada yapılan birçok yorumun da filmin sahnelerine ait olduğu anlaşıldı.

Film Şimdiden Merak Uyandırdı

Asymmetry çok satan bir romandan sinemaya uyarlanıyor. Hikâye kendisinden oldukça genç bir kadınla yakınlaşan ünlü bir yazarın hayatını konu alıyor. Richard Gere filmde Ezra karakterine hayat verirken Diana Silvers ise Alice karakterini canlandırıyor.

Filmin hikâyesi kadar başrol oyuncularının performansı da şimdiden merak konusu olmuş durumda. Özellikle çekimlerden gelen ilk kareler yapımın vizyona girmeden konuşulmasını sağladı.

Gerçek Hayatta Durum Çok Farklı

Sette romantik sahneler çeken Richard Gere'in özel hayatı ise bambaşka bir tablo çiziyor. Ünlü oyuncu 2018 yılından bu yana Alejandra Silva ile evliliğini sürdürüyor ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.

Öte yandan Diana Silvers'ın yaşının Richard Gere'in oğluna oldukça yakın olması da yabancı basında dikkat çeken detaylardan biri oldu. Buna rağmen paylaşılan görüntülerin tamamen filmin çekimlerine ait olması sosyal medyada oluşan yanlış algının da önüne geçti. Film vizyona girmeden önce bile konuşulmayı başarırken Richard Gere ve Diana Silvers'ın performansı şimdiden sinemaseverlerin merak ettiği konular arasında yerini aldı.

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