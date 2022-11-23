Reza Zarrab ile Hadise'nin konuşmaları dava dosyasında; "Beni de bitirdin kendini de!"

Hadise’nin Reza Zarrab’ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika’da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi. Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab’ın “Beni de bitirdin kendini de” diye sitem ettiği Hadise, “Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan’ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma” dediği öğrenildi. Hadise’nin “Resim de varmış” diyerek Reza Zarrab’ı uyardığı ve ikisini Amerika’da sahilde el ele yürürken gösteren fotoğraf karesinin de dava dosyasında olduğu iddia edildi. (İsmail Bayrak-Hürriyet)