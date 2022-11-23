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Reza Zarrab ile Hadise'nin konuşmaları dava dosyasında; "Beni de bitirdin kendini de!"

Nisan 2021’de “Reza Zarrab, Ebru Gündeş’le evliyken Hadise’yle birlikte oldu, ikili Amerika’da tatil yaptı” haberi gündemi sarsmıştı. Hürriyet’te yer alan iddiaya göre; bu haber sonrası açılan bir davanın dosyasına, Hadise ile Reza Zarrab arasındaki bir WhatsApp yazışması da girdi. Zarrab o yazışmada Hadise’ye “Beni de yaktın kendini de” diye sitem ediyor. Hadise de “Seninle yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim” yanıtını veriyor. 

Reza Zarrab ile Hadise'nin konuşmaları dava dosyasında;
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-11-2022 12:27

Hadise’nin Reza Zarrab’ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika’da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi. Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab’ın “Beni de bitirdin kendini de” diye sitem ettiği Hadise, “Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan’ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma” dediği öğrenildi. Hadise’nin “Resim de varmış” diyerek Reza Zarrab’ı uyardığı ve ikisini Amerika’da sahilde el ele yürürken gösteren fotoğraf karesinin de dava dosyasında olduğu iddia edildi. (İsmail Bayrak-Hürriyet)

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