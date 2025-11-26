Reyting Düşüşü Bahar Dizisinin Akıbetini Değiştirdi: Show TV'den Flaş Karar

Show TV’nin üç sezondur salı akşamları yayınlanan popüler dizisi Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?, yeni transferlerine ve değişen hikayesine rağmen reytinglerde düşüşe geçti. Bu düşüşün ardından dizinin sezon finali yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Show TV, dizinin akıbeti hakkında kararını açıkladı ve yeni yayın gününü duyurdu.

Bahar, Salı Gününden Pazar Gününe Taşınıyor

Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın? dizisinin akıbeti sevenlerini endişelendirirken, Show TV yeni bir yayın akışı değişikliğine gitti. Üç sezondur salı akşamları ekrana gelen Bahar'ın yeni bölümü, 7 Aralık Pazar gününe çekildi.

Bu değişikliğin nedeni, Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi’nin yayın hayatına başlaması oldu. Rüya Gibi, 2 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.

Bahar Dizisinin Oyuncu Kadrosu

Reyting düşüşüne rağmen kanalın vazgeçmediği ve yayın gününü değiştirdiği Bahar dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: