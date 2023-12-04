Reynmen'in Altın Kelebek tepkisi: Ödülü çöpe attı!

Ünlü internet fenomeni ve şarkıcı Reynmen, dün akşam gerçekleşen 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde kazandığı ödülleri çöpe attığını gösteren bir paylaşım yaptı. Reynmen, Instagram hesabından yayınladığı hikayede, elindeki Altın Kelebek ödüllerini çöp poşeti içerisine bırakarak çöpe attığı anları takipçileriyle paylaştı. Bu eylem sosyal medyada geniş yankı buldu ve hayranlarını şaşırttı. Reynmen'in ödülleri neden çöpe attığına dair herhangi bir açıklama yapmazken, yapılan bu tepki kısa sürede gündem oldu.



