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Reynmen'in Altın Kelebek tepkisi: Ödülü çöpe attı!

Reynmen 2020 yılında aldığı Altın Kelebek ödülünü çöpe attığı bir video paylaştı.

Reynmen'in Altın Kelebek tepkisi: Ödülü çöpe attı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-12-2023 10:29

Ünlü internet fenomeni ve şarkıcı Reynmen, dün akşam gerçekleşen 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde kazandığı ödülleri çöpe attığını gösteren bir paylaşım yaptı. Reynmen, Instagram hesabından yayınladığı hikayede, elindeki Altın Kelebek ödüllerini çöp poşeti içerisine bırakarak çöpe attığı anları takipçileriyle paylaştı. Bu eylem sosyal medyada geniş yankı buldu ve hayranlarını şaşırttı. Reynmen'in ödülleri neden çöpe attığına dair herhangi bir açıklama yapmazken, yapılan bu tepki kısa sürede gündem oldu.

 

Haberin Videosu : Reynmen'in Altın Kelebek tepkisi: Ödülü çöpe attı!