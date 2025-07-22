Reynmen'i Sahnede Kızdıran Olay: "Seninle Çıkışta Görüşelim"

Son dönemde özel hayatındaki açıklamalarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Reynmen, konserinde yaşadığı olayla dikkat çekti. Sahnede şarkı söylerken üzerine para saçılması, Reynmen’i çileden çıkardı. Ünlü isim, sahneden sert bir çıkış yaparak “Çıkışta seninle görüşelim” dedi.

“Gereksizdi Bu Yaptığın”

Reynmen, sahnede para atan kişiye dönerek, “Para atma olayı nereden çıktı? Çıkınca seninle görüşelim. Benim arkadaşımın arkadaşıymışsın! Böyle bir şey yapmaz ve yaptırmaz benim arkadaşım. Zaten buraya paramı alıp geliyorum. Gereksizdi dostum, bu yaptığın olmadı” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Annesiyle İlgili Açıklamalar Gündem Olmuştu

Reynmen, geçtiğimiz günlerde annesi ve eşi arasında yaşanan gerilim hakkında da konuşmuştu. “Anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun. Ama sonuçta o benim annemdir. Öyle bir kin durumu yok. Annem kök ailem, bir de öz ailem var, onu da korumam gerek. İnsan istemediği yerlerden sınanıyor” diyerek yaşanan duruma açıklık getirmişti.

Konserlerine Devam Ediyor

Yaşadığı bu talihsiz olayın ardından Reynmen’in konser maratonuna ara vermeyeceği öğrenildi. Sosyal medyada hızla yayılan para atma olayı, hayranları arasında büyük tartışma yarattı.