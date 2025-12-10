Reynmen’den Aylardır Küs Olduğu Annesi Hakkında İlk Açıklama: "Annem Bu İşleri Seviyor"

Aylardır annesi Nasibe Yılmaz ile süren küslüğüyle gündemde olan ünlü şarkıcı ve fenomen Reynmen (Yusuf Aktaş), annesinin yaptığı sitem dolu paylaşımları görmezden gelmesinin ardından ilk kez konuştu.

Annesinin Doğum Günü Paylaşımını Görmezden Gelmişti

Reynmen, geçtiğimiz günlerde annesi Nasibe Yılmaz’ın sosyal medyadan yaptığı doğum günü kutlamasını, diğer tüm yakınlarının paylaşımlarını eklemesine rağmen, hikayesine taşımamıştı. Bu durum üzerine Nasibe Yılmaz, TikTok'ta canlı yayına çıkarak duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"İlahi Adalet" "Demek ki canı paylaşmak istemedi, ben de kaldırdım. Üzülmüyor muyum? Tabii ki üzüldüm ama herkesin yolu açık olsun. Zamanı ve ilahi adaleti bekliyorum."

Reynmen: "Konuşmak İstemiyorum"

Tüm bu gelişmelerin ardından eşi Cansu Emire Kurtaran ile bir davette görüntülenen Reynmen’e, annesinin açıklamaları soruldu. Ünlü fenomen, küslüğün sürdüğünü belli eden kısa ve kaçamak bir açıklama yapmayı tercih etti:

"Konuşmak istemiyorum. Annem biraz seviyor böyle şeyleri, bir şey söylemek istemiyorum yani."

Reynmen'in bu tavrı, anne ve oğul arasındaki gerginliğin henüz sona ermediğini gösterdi.