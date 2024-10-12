Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran İtalya'da dünyaevine girdi!

Şarkıcı Yusuf Aktaş, nam-ı diğer Reynmen, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile İtalya'da düzenlenen romantik bir törenle evlendi. Amalfi kıyılarında gerçekleşen düğün, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nisan ayının sonunda evlenme teklif eden Reynmen, bu mutlu anılarını bugünkü nikahla taçlandırdı. Düğüne çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katılırken, davetliler İtalya'nın eşsiz manzarasında bu özel günün tadını çıkardı.

Emire Cansu Kurtaran, düğünde Galia Lahav imzalı şık bir gelinlik tercih ederken, Yusuf Aktaş ise Loro Piana marka bir damatlık giydi. Ünlü çiftin düğününden paylaşılan kareler, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Çiftin sade ve zarif töreni, takipçileri arasında büyük bir heyecan yarattı.

Yeni evli çift, düğün sonrasında da sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.