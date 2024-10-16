Reynmen: "Türkiye'de de düğün yapabiliriz"

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olan ve sesiyle geniş bir hayran kitlesi kazanan 29 yaşındaki Reynmen, geçtiğimiz günlerde İtalya'da Emire Cansu Kurtaran ile dünya evine girdi. Ünlü çift, bir AVM'de objektiflere yakalandı ve düğünleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Reynmen ve eşi Emire Cansu Kurtaran, muhabirlerin düğünle ilgili sorularını cevapladı. Aktaş, "Her şey tam hayal ettiğimiz gibi oldu, çok mutluyuz. Gerçekten hayallerimizi gerçekleştirdik," diyerek duygularını dile getirdi.

Ünlü şarkıcıya, Türkiye'de bir düğün organizasyonu düzenleyip düzenlemedikleri sorulduğunda ise Reynmen, "Öyle bir düşüncemiz var. Bakalım kısmet belki bir sürpriz de burada yapabiliriz," şeklinde yanıt verdi.