Reynmen duygulandıran mesaj: "Bu ülke bizim, bu millet bizim"

Reynmen olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş; tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından 6 Şubat günü sosyal medya hesabından yayınladığı bir yazıyla dikkat çekti.



"SANKİ KIYAMET"

Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir yazı paylaşan 28 yaşındaki ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:



"Kargaşaya mahal vermek istemediğimden, bu derece yüksek enerjili bir depremle ilgili kimi nasıl yönlendireceğimi bilmediğimden, kestiremediğimden paylaşım yapmak istemiyorum. Beni anlayın ne olur. Allah yardımcımız olsun. Videolar, fotoğraflar sanki kıyamet. İçim paramparça."





"ALLAH RAZI OLSUN"

Geçtiğimiz akşam ise depremzeledere yardım toplamak için yayın açan Reynmen, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaparak, şöyle yazdı: