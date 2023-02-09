Reynmen duygulandıran mesaj: "Bu ülke bizim, bu millet bizim"

Reynmen olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş; tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından 6 Şubat günü sosyal medya hesabından yayınladığı bir yazıyla dikkat çekti.
"SANKİ KIYAMET"
Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir yazı paylaşan 28 yaşındaki ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
"Kargaşaya mahal vermek istemediğimden, bu derece yüksek enerjili bir depremle ilgili kimi nasıl yönlendireceğimi bilmediğimden, kestiremediğimden paylaşım yapmak istemiyorum. Beni anlayın ne olur. Allah yardımcımız olsun. Videolar, fotoğraflar sanki kıyamet. İçim paramparça."
"ALLAH RAZI OLSUN"
Geçtiğimiz akşam ise depremzeledere yardım toplamak için yayın açan Reynmen, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaparak, şöyle yazdı:
"Yayına katılan ve milyonlarca lira yardım toplamamızı sağlayan herkesten Allah razı olsun ve emeğinize sağlık. Kesenize bereket. Az çok demeden herkes bir şekilde elini cebine attı ve konuyla ne kadar ilgili olduklarını gösterdi."
"ÇOK DUYGULANDIM"
Şarkıcı, sözlerine; "Bu ülke bizim, bu millet bizim dostlar. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Bugün çok duygulandım gerçekten. Herkes 3 lira da olsa, 5 lira da olsa göndermişti; hepimiz gördük" şeklinde devam etti.
"KURBAN OLURUM GÜZEL KALBİNE"
"'Abi harçlığımdan ayırdım verdim' yazmış biri. Kurban olurum senin o güzel kalbine. Sen, ben, biz kurtaracağız bu memleketi arkadaşlar" diyen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
"Birbirimizin kıymetini bilelim. Allah yardımcısı olsun tüm depremden etkilenen vatandaşlarımızın. Tekrar çok teşekkür ederim. Bir olduğumuz için, beraber olduğumuz için."