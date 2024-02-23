Reynmen, 'Dilber Dansı' yaptı, sosyal medyayı salladı

Reynmen, Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programına konuk olarak 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a duygularını anlattı.

"Aşkın gücüyle hayatımın ilk kez aşık oldum" diyen ünlü fenomen, sevgilisi Cansu Kurtaran ile olan bir buçuk yıllık ilişkilerini evlilik düşüncesiyle süslediğini de açıkladı.

Takipçilerinin kendisini aşık biri olarak görmeyeceğini hissettiğini belirten fenomen, "Bence onlar, benim aşık olabileceğimi tahmin etmiyorlardı" diyerek aşkın insanı nasıl güzelleştirdiğini vurguladı.

"Aşk, inanılmaz güzel bir duygu. Kadını ve erkeği bir başka güzelleştiriyor. Hayata olan motivasyonunu artırıyor; hem maddi hem manevi olarak. İş yapıyorsan ve aşıkken, seviliyorsan, işini daha farklı bir şekilde yapıyorsun. Rızık da aşkla gelir!" diyen Reynmen, "Aşk, rızkıyla gelir!" yorumunda bulundu.



Berfu Yenenler'in "Hanımcı olmuşsun bu arada haberi vereyim sana." sözlerine karşı Reynmen, durumunun "hanımcılık" olmadığını açıklamaya başladı. İlişkiyi yaşarken fark ettiği bir şeyi paylaşarak, bir erkek için kadının mutlu olması durumunda erkeğin de mutlu olduğunu belirtti. "Hanımcılık" ifadesinin doğru bir tanım olmadığını düşündüğünü belirten Reynmen, Cansu'nun mutluluğu için mutlu olduğunu göstermenin daha anlamlı olduğunu ifade etti.



REYNMEN'DEN DİLBER DANSI



Programın en heyecanlı anlarından biri, Jeng'aver oyunu sırasında Reynmen'in yeteneklerinin ortaya çıkmasıydı.

İnci Taneleri dizisinin sevilen karakteri Dilber'in ünlü dansını taklit eden Reynmen, seyircilerden büyük alkış aldı. Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber'in dansını ustalıkla taklit eden Reynmen, izleyicileri güldürdü ve etkiledi.

Programın sunucusu Berfu Yenenler'in de katkılarıyla Reynmen'e peruk takılması ise görüntülerin sosyal medyada gündem olmasına sebep oldu. Programın bu heyecan verici anları, izleyiciler tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.