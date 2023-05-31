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Revart’ın yeni şarkısı “neydi derdin” geliyor

Revart, yeni şarkısı “neydi derdin”i 2 Haziran’da Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlıyor.

Revart’ın yeni şarkısı “neydi derdin” geliyor
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 31-05-2023 11:05

Alternatif hiphop konusunda akla gelen ilk isimlerden olan Revart, “girdap” şarkısının ardından hız kesmiyor. Yeni şarkısı ‘’neydi derdin‘’ sanatçının kariyer basamaklarını hızla tırmanmasında yeni bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Sözü ve müziği Revart’a ait olan şarkının aranjesi ise yine Aerro imzası taşıyor. Gitarda Caner Güneysu’nun eşlik ettiği şarkının masteringi ise GKG Mastering de yapıldı. Sanatçı, görsel dünyasını anlatırken güvendiği 1998Arthur ile yine kapakta şarkının hislerini yansıtıyor.

 

Şarkının klibi ise Onur Oğuz yönetmenliğinde çekildi. Bir günde tamamlanan klipte Revart’ın capcanlı dünyası gözler önüne seriliyor.

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