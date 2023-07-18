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Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın

Revart ve Lukhan ilk kez bir şarkıda bir araya geliyor. ‘’Neye varacaksın ‘’  21 Temmuz’da tüm müzik platformlarında Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanıyor!

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın
Yayın Tarihi : 2023-07-18 11:29


 

Müzik severler, iki yetenekli sanatçı Revart ve Lukhan'ın ilk kez birleşerek ortaya koyduğu muhteşem eseri "Neye varacaksın" ile hareketli bir müzik deneyimi yaşamaya hazırlanıyor. ‘’neye varacaksın‘’ yaz aylarına yakışır bir romantik bir dans parçası olarak öne çıkıyor.

 

Revart ve Lukhan, kendi benzersiz müzikal yetenekleri ve etkileyici performansları ile "neye varacaksın" şarkısına taze ve yenilikçi bir dokunuş getiriyor. Kendi yazdıkları ve besteledikleri şarkı, duygusal yönlerini yansıtırken aynı zamanda olağanüstü şarkı yazarlıklarını sergiliyor. Ek olarak, şarkının aranjesi usta müzisyen Aerro imzasını taşıyor, bu da bu müzikal değeri daha da özel kılıyor.

 

"Neye varacaksın", 21 Temmuz tarihinde Sony Music Türkiye etiketiyle tüm büyük müzik platformlarında dinleyicilerle buluşacak.

 

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