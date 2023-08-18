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Resul Dindar’dan sevenlerine yeni şarkı sürprizi

Resul Dindar, yaz maratonuna son sürat devam ediyor. Artvin’den Kastamonu’ya, İzmir’den Ankara’ya Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen festivallerde sevenleriyle buluşan Dindar, 2023 yazının en çok konser veren sanatçıları arasında. Resul Dindar’ın dinleyicilerine yaz sonu sürprizi ise yeni şarkı!

Resul Dindar’dan sevenlerine yeni şarkı sürprizi
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 18-08-2023 15:23

Karadeniz müziğinin güçlü sesi Resul Dindar, 2023 yazını deyim yerindeyse sahnelerde geçirdi! Kendi sahne programları ve konserlerinin yanı sıra İzmir’den Ankara’ya, Trabzon’dan Kastamonu’ya Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen festivallerde de sevenleriyle buluşan sanatçı, son olarak Artvin’de yapılan Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’ne damgasını vurdu.

GÖNÜL BAĞIMIZ ÇOK GÜÇLÜ

Resul Dindar sevgisi bu yıl sınırları da aştı! Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Efulim Festivali’nde sahneye çıkan Dindar, etkinliğin en yoğun ilgi gören konserlerinden birine imza attı. Dinleyicileriyle arasında kurduğu gönül bağının çok güçlü olduğunu ve tüm konserlerinde bu sevgiyi kalbinde hissettiğini dile getiren Resul Dindar, yoğun konser maratonunda onlar için bir de sürpriz hazırladı. Sosyal medya üzerinden gelen “yeni şarkı” taleplerine kayıtsız kalamayan ve çalışmalarına hız veren sanatçı, stüdyo süreci devam eden yeni şarkısını yaz sonunda hayranlarıyla buluşturmayı planlıyor.

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