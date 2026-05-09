Resmen Eridi! Ertem Şener 32 Kilo Verdi!

Spor spikeri ve sunucu Ertem Şener eridi, geçiridiği değişim sosyal medyada gündem oldu. Şener, yaklaşık 6 ay içerisinde tam 32 kilo verdi. Ünlü spor spikeri, 108 kilodan 76 kiloya düştü.



Beyaz TV’de yayınlanan spor programlarıyla ünlenen Ertem Şener'in son zamanlardaki kilo kaybı, sosyal medyada gündem oldu. 6 ayda 32 kilo veren spor spikeri, 108 kilodan 76 kiloya kadar düştü. Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü sunucu, katıldığı programda nasıl zayıfladığını anlattı.



Fazla kiloları sebebiyle günlük hayatında zorlandığını söyleyen ünlü spiker, "Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu" sözleriyle yaşadığı durumu anlattı.

Kanser iddiasına yanıt verdi!

Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyleyen Ertem Şener, hakkında çıkan "kanser oldu" iddialarına da cevap verdi. Ünlü isim, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Anne acısı

Annesinin vefatının kendisini derinden etkilediğini belirten Şener, yaşadığı acının kilo kaybında büyük etkisi itiraf etti. Duygusal açıklamalarda bulunan spiker, annesini kaybetmenin ardından zor günler yaşadığını söyleyerek, "Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta kalsaydı" sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.



Şener, "Kanser değilim, aslan gibiyim. Ama annemin vefatı bu 32 kilodan bir 15'ini aldı götürdü. Hiç aklımdan çıkmıyor. Her gün mutlaka gözlerim doluyor. Çünkü ben kucağıma alıp annemi mezara koydum. Söz vermiştim ama onu hastaneden çıkaramadım. İnsanlar söylüyor ya kanser misin, hasta mısın diye. Keşke kanser olsaydım da, annem hayatta olsaydı yani. " dedi.