Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!

Otomobil sektörü, son yıllarda birçok faktörden etkilenerek adeta değişiklik rüzgarlarına kapıldı. Özellikle küresel çip krizi ve döviz kurlarındaki artış, otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyen ana faktörlerden oldu. Renault markasının uygun fiyatlı otomobillerinden biri olan Taliant da bu rüzgarlardan payını aldı.

Renault Taliant, özellikle fiyat-performans dengesiyle dikkat çeken bir model. 1.0 Sce motor seçeneği ile şehir içi ve dışı yakıt tüketimi değerleri oldukça ekonomik. Ancak araç almayı düşünenler için turbo beslemeli 1.0 Turbo X-tronic motor seçeneği de oldukça cazip.

Donanım paketleri arasındaki farklar ise oldukça belirgin. Giriş seviyesi Joy paketinde temel özellikler mevcutken, Touch paketiyle birlikte araca eklenen özellikler ve konfor seviyesi artıyor. 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, otomatik klima gibi özelliklerle Touch paketi, daha üst segment otomobillerle yarışabilecek donanıma sahip.

Ancak tabii ki tüm bu özelliklerin ve motor seçeneklerinin fiyatla doğrudan bir ilişkisi var. Renault Taliant'ın fiyatı, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalarla birlikte yükselişe geçti. Ancak sunulan özelliklere ve segmentine baktığımızda, hala fiyat-performans dengesi açısından cazip bir model olduğunu söyleyebiliriz.

Renault Taliant 2023 fiyat listesi

Joy 1.0 Sce 65 bg 813.000 ₺ Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 913.000 ₺ Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 961.000 ₺

Opsiyonlar

Joy Metalik Renk 6.500 ₺ Yedek lastik 6.000 ₺ Touch Navigasyon Paketi (8” bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi, kablosuz Apple CarPlay) 8.500 ₺ Yedek lastik 6.000 ₺ Metalik Renk 6.500 ₺ Teknoloji Paketi (Yüksek konsol, elektrikli park freni, eller serbest Renault kart sistemi) 17.750 ₺ 16″ Alaya Aluminyum Jantlar 12.000 ₺

Otomobil almayı planlayanlar için Renault Taliant, uygun fiyatlı bir sedan araç arayışında olanların listesinde yer alması gereken bir model. Ancak her bütçeye uygun bir otomobil arayışı içinde olanlar için diğer alternatifleri de değerlendirmekte fayda var. Renault Taliant’ın güncel fiyat listesine markanın resmi web sitesinden veya yetkili bayilerden ulaşabilirsiniz.