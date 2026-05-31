Reha Muhtar'ın Sağlık Durumu Kritik! Ailesi Bodrum’a Koştu

Türk televizyon tarihinin en tanınan isimlerinden gazeteci Reha Muhtar Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının durumu fark etmesiyle birlikte vakit kaybetmeden hastaneye götürülen Muhtar acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

66 yaşındaki gazetecinin sağlık durumuna ilişkin ilk bulgular kalp yetmezliği yönünde şekillendi. Doktorlar tedaviyi yoğun bakım şartlarında sürdürme kararı aldı.

Yoğun Bakımda Tedavi Görüyor

Hastane kaynaklarından gelen bilgilere göre Reha Muhtar’ın durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlar önümüzdeki saatlerin kritik olduğunu belirtirken tedavi sürecini yakından takip ediyor.

Sağlık ekibi kalp fonksiyonlarını dengelemek için yoğun bir müdahale planı uyguluyor. Muhtar’ın tedavisi boyunca stabilizasyonun sağlanması için sürekli gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Ailesi Bodrum'a Yola Çıktı

Yaşanan gelişmenin ardından Reha Muhtar’ın ailesi hızla Bodrum’a hareket etti. Eski eşi Deniz Uğur çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte haberi alır almaz yola çıktı.

Deniz Uğur sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hem süreci paylaştı hem destek çağrısında bulundu. Uğur’un “Hayırlı dualarınızı esirgemeyin” ifadeleri dikkat çekti.

Endişeli Bekleyiş Sürüyor

Hastaneye gelen yakınları ve sevenleri yoğun bakım önünde gelişmeleri takip ediyor. Sağlık durumuna ilişkin net bilginin doktor kontrollerinin ardından paylaşılması bekleniyor.

Reha Muhtar’ın sevenleri ise sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşarak desteklerini iletiyor. Özellikle televizyon dünyasından birçok isim de usta gazeteci için iyi dileklerde bulunuyor.

Gözler Hastaneden Gelecek Açıklamada

Tedavinin yoğun bakım şartlarında sürmesi nedeniyle tüm dikkat hastaneden gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Doktorların yapacağı değerlendirmeler Muhtar’ın sağlık seyrine dair en net tabloyu ortaya koyacak.

Türkiye’nin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Reha Muhtar için endişeli bekleyiş devam ederken ailesi ve sevenleri umutlu haberlere odaklanmış durumda.