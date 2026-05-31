Merve Özbey’in Kızı Annesini Boyaya Buladı

Güçlü sesiyle müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Merve Özbey evindeki neşeli anlarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı kızı Elif Özüm ile yaşadığı keyifli bir anı sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini kahkahaya boğdu.

Sahne ışıklarının dışında sade ve samimi hayatıyla da ilgi gören Özbey anne-kız arasındaki eğlenceli bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Küçük Ellerden Büyük Makyaj

Paylaşılan görüntülerde küçük Elif Özüm’ün annesine yaptığı “makyaj” izleyenleri hem şaşırttı hem gülümsetti. Renkli boyaları eline alan minik kız adeta bir makyöz gibi Merve Özbey’in yüzünü tuvale çevirdi.

Klasik makyaj malzemelerinin yerine boyalarla yapılan bu eğlenceli dokunuşlar ortaya oldukça renkli ve komik görüntüler çıkardı. Annesinin yüzü kısa sürede adeta bir “renk paletine” döndü.

Sosyal Medya Kullanıcılarını Güldürdü

Merve Özbey’in paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri anne-kızın bu doğal ve samimi anlarına binlerce beğeni ve yorum bıraktı. Kullanıcılar “çok tatlı”, “gerçek mutluluk bu” ve “ev hali efsane” gibi yorumlarla Özbey’e destek verdi. Özellikle küçük Elif’in özgüvenli tavırları ve annesinin buna gülerek eşlik etmesi dikkat çekti.

“Boya Küpü" Anlar Gündemde

Videoda Merve Özbey’in sabırla kızına eşlik etmesi ve ortaya çıkan renkli görüntüler magazin sayfalarında da geniş yer buldu. Evde geçen bu eğlenceli dakikalar takipçilerine keyifli anlar yaşattı. Küçük Elif’in annesini boyalarla adeta bir sanat eserine çevirmesi sosyal medyada “minik makyöz” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Samimi Pozları Sıcak Karşılandı

Merve Özbey’in doğal haliyle yer aldığı bu paylaşım hayranları tarafından oldukça sıcak karşılandı. Ünlü şarkıcının sahne dışındaki anne kimliği takipçilerine farklı bir yönünü daha gösterdi.

Renkli ve eğlenceli görüntüler sosyal medyada günün en çok konuşulan paylaşımlarından biri olurken anne-kızın bu anları uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi görünüyor.