Burak Sergen ve Eşi Gizem Sergen’den Paris’te Romantik Yıl Dönümü

Ünlü oyuncu Burak Sergen 2024 yılında evlendiği eşi Gizem Sergen ile evliliklerinin ikinci yıl dönümünü özel bir şehirde kutlamayı tercih etti. Çift romantizmin simgesi Paris’e giderek bu anlamlı günü Eyfel Kulesi’nin gölgesinde karşıladı.

Paris sokaklarında el ele yürüyen ikili hem tatil yaptı hem aşklarını tazeledi. Özellikle Eyfel Kulesi önünde verdikleri poz kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Romantik Paylaşımı sosyal Medyayı Salladı

Burak Sergen eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak altına duygusal bir not düştü. Oyuncunun sözleri takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Paylaşımın ardından çiftin romantik karesi binlerce beğeni aldı. Hayranları, yorumlarda “maşallah”, “çok yakışıyorsunuz” ve “sonsuz mutluluklar” gibi mesajlarla çifte destek verdi.

“Tek Gerçek Aşkımız"

Burak Sergen’in paylaşımında kullandığı ifadeler duygusal tonu daha da yükseltti. Ünlü oyuncu eşine olan sevgisini uzun bir mesajla dile getirdi. Sergen “Size göre bugün günlerden ne? Aşkımla sonsuzluğa attığımız imzanın kutlaması” sözleriyle başlayan açıklamasında eşine olan bağlılığını vurguladı. Paylaşımında “tek gerçek aşkımız” ifadesi özellikle dikkat çekti.

Oyuncu mesajında eşine yönelik övgü dolu sözler kullanarak birlikte yürüdükleri yolun kendisi için büyük anlam taşıdığını belirtti.

Paris'te Aşk Tazelediler

Romantik başkent Paris Sergen çiftine adeta ikinci bir balayı yaşattı. Eyfel Kulesi’nin ışıkları altında verilen pozlar çiftin mutluluğunu gözler önüne serdi. Gizem Sergen de bu özel anlara eşlik ederek sosyal medya hesabından kareler paylaştı. Çiftin uyumu ve enerjisi takipçiler tarafından beğeniyle karşılandı.

Hayranlardan Yoğun İlgi

Burak Sergen ve Gizem Sergen’in yıl dönümü paylaşımı kısa sürede magazin gündeminin öne çıkan konularından biri oldu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı çift için iyi dileklerde bulundu.

Takipçiler ikilinin uyumuna vurgu yaparak mutlu evliliklerinin devam etmesini diledi. Paris’ten gelen romantik kareler magazin dünyasında “örnek çift” yorumlarını da beraberinde getirdi.