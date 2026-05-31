Celal Şengör’ü Gören Fatih Altaylı Şok Oldu!

Bilim dünyasının en tanınan isimlerinden Prof. Dr. Celal Şengör fiziksel değişimiyle gündemde. Fatih Altaylı’nın programına konuk olan Şengör son dönemde verdiği kilolarla izleyenlerin dikkatini çekti. Uzun yıllardır alışılan görüntüsünden oldukça farklı görünen ünlü akademisyen sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Programın ilk dakikalarında Fatih Altaylı dostuna takılmadan duramadı. Şengör’ün yeni görünümüne gönderme yapan Altaylı esprili bir dille “Çok sevdiğiniz eski şişman, yeni zayıf Celal Şengör burada” ifadelerini kullandı. Stüdyodaki samimi diyalog kısa sürede gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

Tam 50 Kilo Verdiğini Açıkladı

Sohbet ilerledikçe Şengör merak edilen rakamı da paylaştı. Ünlü akademisyen toplam 50 kilo verdiğini açıkladı. Bu açıklama hem program ekibinde hem ekran başındaki izleyicilerde şaşkınlık yarattı.

Daha önce kilo verme sürecinde zayıflama iğnesi kullandığını dile getiren Şengör sağlığı için önemli bir adım attığını ifade etti. Verdiği kilolar sayesinde bambaşka bir görünüme kavuşan akademisyen son haliyle adeta yeni bir sayfa açmış gibi görünüyor.

Fatih Altaylı’dan Dost Tavsiyesi

Şengör’ün açıklamalarının ardından söz alan Fatih Altaylı yakın arkadaşına önemli bir tavsiyede bulundu. Verilen kilonun oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Altaylı artık daha fazla kilo vermemesi gerektiğini söyledi.

Altaylı, obeziteyle mücadelede kullanılan ilaçların faydalarına dikkat çekerken uzun süreli kullanımın bazı riskler taşıyabileceğini de hatırlattı. Ünlü gazeteci bundan sonraki süreçte sağlıklı beslenme alışkanlıklarının daha önemli hale geldiğini belirtti.

“Yavaş Yavaş Bırakıyorum”

Fatih Altaylı’nın sözlerine karşılık veren Celal Şengör ise kullandığı zayıflama iğnesini kademeli şekilde bırakmaya başladığını açıkladı. Bu süreçte daha kontrollü ilerlemek istediğini ifade eden Şengör yeni yaşam düzenini korumaya odaklandığını söyledi.

Ünlü akademisyenin son görüntüsü sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Pek çok kullanıcı Şengör’ün değişimini takdir eden yorumlar paylaşırken bazı takipçiler ise eski görüntüsüne alışık olduklarını dile getirdi. Ancak ortak görüş aynı noktada birleşti: Celal Şengör’ün 50 kiloluk değişimi yılın en dikkat çeken dönüşümlerinden biri oldu.