Ozan Güven Protestosunda Adı Geçen Mehmet Aslantuğ Konuştu

Kadıköy’de yaşanan ve magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından biri haline gelen Ozan Güven protestosunda gözler bu kez Mehmet Aslantuğ’a çevrildi. Güven ile aynı masada bulunan usta oyuncu sosyal medyada adının gündeme taşınmasının ardından sessizliğini bozdu.

Mekânda yaşanan gerilim sonrası açıklama yapan Aslantuğ olayın büyümesini önlemeye çalıştığını ifade etti.

Gerilimin Ortasında Kaldı

Ozan Güven’in mekânda bulunduğunu fark eden bazı kadınlar “Failler dışarı” sloganlarıyla tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen gerginlik nedeniyle Güven mekândan ayrıldı.

Olay sırasında yanında bulunan Mehmet Aslantuğ da tartışmaların odağına yerleşti. Sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken oyuncunun tavrı merak konusu oldu.

“Ortamın Daha Fazla Sertleşmesini İstemedim"

Aslantuğ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananlara farklı bir açıdan yaklaştı. Şiddete karşı duruşunun net olduğunu vurgulayan oyuncu hukukun önemine dikkat çekti.

Ünlü isim açıklamasında şu görüşleri paylaştı: “Şiddeti reddetmek, adaleti savunmak ve hak arama mücadelesine saygı göstermek ne kadar önemliyse, hukukun yerine toplumsal infazın geçirilmesine itiraz etmek de o kadar önemlidir.” Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

“Davet Üzerine Gittim"

Mehmet Aslantuğ söz konusu mekâna özel bir davetle gittiğini ve daha önce orada bulunmadığını da belirtti. Olay sırasında herkesle konuşmaya çalıştığını söyleyen oyuncu yaşının ve tecrübesinin verdiği sorumlulukla hareket ettiğini ifade etti.

“Oraya davet edildim. İlk kez gittim. Herkesin az çok yaşça büyüğü olarak tek tek konuşup gerekeni yapmaya çalıştım” sözleri dikkat çekti.

Arzum Onan Detayı Gözlerden Kaçmadı

Aslantuğ’un açıklamasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Arzum Onan detayı oldu. "Farklı başlıklarla da olsa, linç kültürünün kimseye bir anlam katmadığına, derin yaralar, pişmanlıklar yaşattığına tanıklık eden biriyim. 30 yıl süren bir evliliği hüzünle uğurlarken bile, mahkeme yolunda “Elimden tutar mısın” diyen bir ayrılığa mesafeli durmadım, duramazdım. Bazı arkadaşlıklarda; hangi boşluğu / travmayı yalnız bırakmamam gerektiğini; payımıza düşen sorgulamayı / iyileştirmeyi başkalarının öfkesinden öğrenerek esirgeyecek de değilim." sözleriyle oyuncunun adı yıllarca örnek gösterilen evliliği ve kamuoyundaki sakin duruşuyla yeniden gündeme taşındı.

Takipçilerin bir kısmı Aslantuğ’un açıklamalarını desteklerken bazı kullanıcılar farklı görüşler dile getirdi.

Tartışmalar Devam Ediyor

Ozan Güven protestosu ve sonrasında gelen açıklamalar magazin dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Bir tarafta protesto hakkını savunanlar diğer tarafta toplumsal infaza karşı çıkanlar yer aldı. Mehmet Aslantuğ’un açıklaması ise olayın en çok konuşulan başlıklarından biri olmayı başardı.