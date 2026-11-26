Gerek özel hayatı gerekse açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Özge Ulusoy zor anlarda nasıl toparlandığını anlattı. Kendisini kötü hissettiğinde duaya yöneldiğini ifade eden güzel yıldız her sabah yaptığı ve hayata daha olumlu bakmasını sağlayan şükür alışkanlığını da herkesle paylaştı. Ünlü mankenin samimi değerlendirmeleri kısa sürede dikkat çekti.

"İyi Ya Da Kötü Her Şeyin Geçici Olduğunu Bilirim"

Hayata bakış açısına ilişkin konuşan Özge Ulusoy moralinin bozulduğu veya kendisini kötü hissettiği dönemlerde dua ederek toparlandığını vurguladı. Ünlü manken zor zamanlarla baş etme yöntemini şu sözlerle dile getirdi:

"Duanın gücüne inanırım. Her zaman dua ederim kendimi kötü hissettiğimde de... Ve bu sayede içinde bulunduğum durum ne olursa olsun kısa sürede toparlanırım. İyi ya da kötü her şeyin geçici olduğunu bilirim."

Her Sabah Şükür Alışkanlığı

Her sabah uyandığında sahip olduğu her şey için şükrettiğini belirten Özge Ulusoy bu alışkanlığı herkese tavsiye etti ve "Her sabah sahip olduğum her şey için şükrederim. Bunu da herkese tavsiye ederim. Şükretmek bedenimize ve ruhumuza çok faydalıdır. Böylece hayata daha olumlu bakarsınız" ifadelerini kullandı.

İş insanı Faruk Çolakoğlu ile uzun süredir devam eden birlikteliğiyle de gündeme gelen ünlü isim geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte evlilik sorularını yanıtlamış ve ilişkilerinin yolunda gittiğini belirterek "Biz zaten gönülden evliyiz" sözleriyle dikkat çekmişti.