İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan sanatçı Özcan Deniz'in ifadesi kamuoyuna yansıdı. 35 şüpheliye yönelik operasyonda yer alan sanatçı aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirtirken mal varlığı ve sağlık durumuna ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden Deniz kan ve saç tahlillerinin sonucuna güvendiğini dile getirdi.

"Yaklaşık 35 Yıldır Profesyonel Sanatçılık Yapmaktayım"

Soruşturma sürecindeki ifadesinde aylık kazancını 500 bin TL olarak açıklayan ünlü şarkıcı uyuşturucu ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı. Ayrıca savunmasında şu sözlere yer verdi:

"Yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Ben kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım. Uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı."

"7-8 Tane Gayrimenkul ve 1 Araç" ile Fon Hesabı Açıklaması

Mal varlığına dair de bilgi veren Özcan Deniz adına kayıtlı gayrimenkul ve araç sayısını paylaştı. Özcan Deniz "Adıma kayıtlı 7-8 tane gayrimenkul ve 1 de araç vardır. Borsada fonda adıma kayıtlı hesap yoktur. Bu uygulamalarla hiçbir zaman işim olmadı" dedi.

Yaklaşık iki yıldır kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve raporlu ilaçlarını düzenli kullandığını belirten Özcan Deniz gözaltı sürecinden üzüntü duyduğunu ifade etti ve "Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür. Vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Ben kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım, satışına aracılık etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.