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Rec Rocero Meksika’da

Yaptığı müzik çalışmalarının yanında “Rec’in Dünyası” adlı YouTube kanalında gezdiği ülkelerde yaşadığı deneyimleri takipçileriyle paylaşan Rec Rocero’nun sıradaki durağı Meksika oldu.

Rec Rocero Meksika’da
Yayın Tarihi : 2023-07-27 12:15

Yucatan Yarımadası’ndaki Cenotestler’de  yaşadığı deneyimleri anlatan Recep Işık, yaşadığı keyifli anlarla dikkat çekti. Usta müzisyen, gezdiği bölgeyi şöyle anlattı: “Yucatan Yarımadası’nda bulunan sayısız obruk, doğanın kusursuz tasarımı birer hazine. Cenotes, özellikle Meksika’nın Yucatan Yarımadası’nda binlercesi bulunan bir coğrafi oluşum. Bundan bir buçuk milyon yıl önce, buzul dönemlerinde oluşan bu coğrafi şekiller özellikle Yucatan’da yer altında pek çok göl, mağara ve nehirlerin de oluşmasına yol açıyor.

Geçmişte Mayalar bu bölgeleri hem su tedariği hem de kurban törenleri için kullanıyorlardı. Bu oyuklara inebilmek, ulaşabilmek oldukça zordu ve Mayalar döneminde burada yağmur, fırtına ve suyun tanrısı Chac burada yaşamıştı. Günümüzde ise Cenotes yapıları, gezginler ve doğa tutkunları için keşfedilmesi gereken, yüzme ve dalış yapılabilecek birer doğa harikası.” Rec Rocero’nun yaşadığı heyecan ve macera dolu anlarını sanatçının YouTube kanalından izlenebilir.

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