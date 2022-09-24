Rec Rocero dünyayı geziyor!

Kısa süre önce yeni maxi single'ı "Özlüyorum"u hayranlarının beğenisine sunan Rec Rocero, şimdi farklı bir projeye imza atıyor. Kurtalan Ekspres’in davulcusu, Barış Manço’ nun sahnede “Rec Rocero” diye seslendiği Recep Işık, sevilen şarkılarının yanı sıra farklı alanlarda da YouTube’da sevenleriyle buluşacak. "Rec'in Dünyası" adlı YouTube kanalı açan müzisyen, bundan böyle dünyanın farklı bölgelerine seyahat ederek, yaşama dair konuları, kendi bakış açısı ve yorumuyla işleyecek.

Recep Işık, yeni projesini şöyle anlattı: "Sürekli seyahat eden, gezdiğim yerlerde fotoğraf videolar çekmeyi seven biriyim. Onları yakınlarım ve çevremle paylaşıyorum. Tabii birçok seyahatimde de farklı konu ve detayları yakalıyorum. İster istemez seyahat ettikçe de detaylara daha çok ilgim oluyor. Tabii Ustam Barış Manço da ‘7'den 77'ye programında hatta tüm yaşamında seyahat eder, bu konu ve detayları incelerdi. İster istemez bu bize yansıyordu. Şimdi ise alışkanlığımız oldu. Ekibimin de teşvikiyle Rec'in Dünyası YouTube kanalını kurdum. Şimdi yaşadığım tecrübeleri ve yakaladığım detayları konu konu izleyicilerime aktarmak istiyorum.” Rec Rocero, geçtiğimiz haftalarda bir Meksika seyahati gerçekleştirdi. Playa del Carmen, Bacalar, Holbox, Valladolid, Chichen- itsa, Mexico city, Merida bölgelerini gezen Işık, şimdi ise bu seyahatinde öne çıkarmak istediği detay konularla takipçilerinin karşısına çıkacak.