Rapçi Lvbel C5’ten Şaşırtan Açıklama: "Namazımızı Kılar, İşimize Bakarız"

Lvbel C5 (Süleyman Burak Bodur), "İnsanlar şeklimize aldanıp bizi değişik zannetmesinler. Ben hala namazında niyazında bir adamım" dedi.

Rapçi Lvbel C5’ten Şaşırtan Açıklama:
07-11-2025 17:03

Lvbel C5 mahlasını kullanan Süleyman Burak Bodur, katıldığı bir davette dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rapçi, "İnsanlar şeklimize aldanıp bizi değişik modeller zannetmesinler" dedi. Bodur, hala namazında niyazında bir adam olduğunu söyledi. Bu açıklama, sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz Aylarda Tutuklanmıştı

Lvbel C5, daha önce tartışmalı şarkı sözleriyle gündeme gelmişti. Rapçinin cinsel içerikli ve uyuşturucuya özendiren ifadeler kullandığı şarkıları gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Süleyman Burak Bodur, geçtiğimiz mayıs ayında bu gerekçelerle tutuklanmıştı. Bu durum, magazin ve müzik dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

"Biz Hala Namazında Niyazında Adamlarız"

Lvbel C5, dün akşam katıldığı davette Gece Muhabiri’nin sorularını yanıtladı. Bodur, ortaokuldan bu yana namaz kılma alışkanlığının değişmediğini söyledi. Rapçi, kendini şu sözlerle ifade etti: "Ben hala namazında niyazında bir adamım." Bodur, dış görünüşün yanıltıcı olabileceğini belirtti. "Bizi öyle insanlar görüyor, değişik model zannetmesinler" dedi.

 

"Şükür Bilen İnsanlarız"

Süleyman Burak Bodur, dini inancına olan bağlılığını vurguladı. "Her zaman şükrümü, duamı ederim" dedi. Rapçi, insanların kendileri hakkında yanlış düşünmesini istemediğini belirtti. "Biz şükür bilen insanlarız. Allah'ı severiz" sözlerini kullandı. Bodur, yaşam tarzını özetledi: "Namazımızı kılarız, işimize bakarız. Geçen sene orucumu da tuttum" dedi.

