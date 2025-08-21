Rapçi BLOK3 Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Rapçi BLOK3 (Hakan Aydın) ve yapımcı Maruf Yöntürk hakkında, organizatör Ferhat Karagöz’ün şikayeti üzerine “kasten yaralama, tehdit, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Olayın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde yaşanan olayın ardından harekete geçti. İddiaya göre organizatör Ferhat Karagöz, 13 Temmuz’da çağrıldığı bir adreste Yöntürk ve Aydın tarafından darp edildi.

Şikayet dilekçesinde, Yöntürk’ün Karagöz’ü ofisine çağırarak beyzbol sopası, bilardo sopası ve silahla saldırdığı belirtildi. Karagöz’ün ifadesine göre Yöntürk, “850 bin lira getirmezsen seni vururuz” diyerek tehditte bulundu. Olay sırasında rapçi BLOK3’ün de saldırıya katıldığı ileri sürüldü.

Darp Raporu Alındı

Ferhat Karagöz, olay sonrası Ümraniye Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldı. Raporda, kaburgasında kırık ve vücudunun birçok bölgesinde ezilmeler ile yaralar bulunduğu kaydedildi.

Karagöz’ün Açıklaması

Geçtiğimiz hafta basına konuşan Karagöz, üç yıldır BLOK3 ile çalıştığını ancak yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iş birliğini sonlandırmak istediklerini söyledi. Ardından yaşanan olayları şu sözlerle aktardı:

“Beni alıkoyup darp ettiler, gasp ettiler. Sanatçıya yaptığım tüm masraflar yok sayıldı. Kamera kayıtları, yazışmalar, HTS kayıtları ve darp raporu mevcut. Silaha susturucu takıp kafama dayadılar.”

Savcılığın, Karagöz’ün sunduğu deliller doğrultusunda dosyayı incelemeye aldığı öğrenildi.