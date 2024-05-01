Rapçi Block3, sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş'ı öpüşme sahnesi yüzünden terk etti

'Block3’ lakabıyla tanınan rapçi Hakan Aydın, oyuncu sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş’ı rol aldığı dizideki öpüşme sahnesi yüzünden terk etti. Sevgilisine “Beni aldattın” deyip sosyal medyada engeli bastı. Nilsu Berfin Aktaş ‘Korkma Ben Yanındayım’ dizisinin finalinde rol arkadaşı Eren Ören’le senaryo gereği öpüşmüştü.

Rapçi Block3, sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş'ı öpüşme sahnesi yüzünden terk etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-05-2024 17:42

25 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş, geçen cumartesi final yaparak yayından kaldırılan "Korkma Ben Yanındayım" dizisinde başrol oynadı ve Eren Ören ile partnerlik yaptı. Dizide partneriyle uzun bir öpüşme sahnesi çeken genç yıldızın, bu sahne yüzünden ilginç bir olay yaşadığı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gerçek adı Hakan Aydın olan 22 yaşındaki rapçi Block3 ile ilişki yaşayan ve bu ilişkiyi sosyal medyada duyuran çiftten, Block3, dizideki sahneden rahatsız oldu. Ancak sadece bu da değil, Block3, Nilsu Berfin Aktaş'ı "Beni aldattın" diyerek lakabının hakkını vererek engelledi. 

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