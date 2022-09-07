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Gecce Magazin Haberleri

"Ralli benim için tutkudan daha fazlası"

Turizm dünyasının tanınmış isimlerinden  Efe Ünver, aynı zamanda bir ralli pilotu. İş hayatı ve ralli tutkusunu bir arada başarıyla yürüten Ünver, “Ralli yaparken iş hayatının stresini atıyorum. Hem iş hayatında hem de ralli sporunda hedeflerim büyük. Ralli benim için bir tutkudan daha fazlası” diyor.

YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-09-2022 18:29

 


 Efe Ünver,  spor hayatındaki hedeflerini anlattı. Ralli pilotu olarak birçok şampiyonaya katılan Ünver, ralliden büyük haz duyduğunu ve iş stresini ralli yaparak attığını söyledi: “Ralli, adrenalini yüksek bir spor. Kokpite girdiğiniz an kendinizi bir yarışın içinde buluyor ve o an dış dünya ile tüm iletişiminizi koparıyorsunuz. Özellikle iş hayatındaki stresli dönemlerde kendimi deşarj ettiğim bir kaçış alanı benim için. Ama sadece bir tutku ya da hobi olarak bakmıyorum ralliye. Bu sporu önemsiyor ve profesyonelce var olmak istiyorum. En büyük hedefim de uluslararası rallilere katılıp Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek.”
 

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