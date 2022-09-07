"Ralli benim için tutkudan daha fazlası"



Efe Ünver, spor hayatındaki hedeflerini anlattı. Ralli pilotu olarak birçok şampiyonaya katılan Ünver, ralliden büyük haz duyduğunu ve iş stresini ralli yaparak attığını söyledi: “Ralli, adrenalini yüksek bir spor. Kokpite girdiğiniz an kendinizi bir yarışın içinde buluyor ve o an dış dünya ile tüm iletişiminizi koparıyorsunuz. Özellikle iş hayatındaki stresli dönemlerde kendimi deşarj ettiğim bir kaçış alanı benim için. Ama sadece bir tutku ya da hobi olarak bakmıyorum ralliye. Bu sporu önemsiyor ve profesyonelce var olmak istiyorum. En büyük hedefim de uluslararası rallilere katılıp Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek.”

