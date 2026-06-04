Rafet El Roman’ın Yanında Kim Vardı? Gerçek Ortaya Çıktı

Rafet El Roman, Nişantaşı’nda yürürken objektiflere yakalandı. Her zamanki gibi sakin ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı yanında bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. Ancak asıl konuşulan şey gazetecilere verdiği kısa ama net açıklama oldu.

Nişantaşı Yürüyüşü Sürprizle Geldi

Ünlü şarkıcı gün içinde Nişantaşı sokaklarında yürürken görüntülendi. Yanında bulunan kadın arkadaşının kim olduğu ise merak konusu oldu. Çünkü ikili oldukça samimi bir şekilde yürüyordu ve bu durum doğal olarak dikkat çekti.

Gazeteciler de hemen devreye girip “Yanınızdaki hanımefendi kim?” sorusunu yöneltti.

Kısa ve Net Cevap: “Diyetisyenim”

Rafet El Roman bu soruya çok kısa ama dikkat çeken bir yanıt verdi: “Hanımefendi benim diyetisyenimdir.”

Bu açıklama sonrası olayın romantik bir durum değil tamamen profesyonel bir ilişki olduğu netleşmiş oldu. Ama tabii sosyal medyada her zaman olduğu gibi bu cevap da farklı yorumlara açık hale geldi.

Sosyal Medyada Yorumlar Gecikmedi

Bu açıklama kısa sürede magazin sayfalarına düşünce sosyal medya kullanıcıları da boş durmadı. Kimi kullanıcılar “spor ve sağlık” vurgusu yaparken kimileri de şakayla karışık farklı yorumlarda bulundu.

Ama genel olarak bakıldığında Rafet El Roman’ın formunu korumak için profesyonel destek aldığı ve buna önem verdiği düşüncesi öne çıktı.

Fit Görünümünün Sırrı Ortaya mı Çıktı?

Uzun yıllardır sahnelerde olan Rafet El Roman fit görüntüsüyle de sık sık dikkat çekiyor. Bu yüzden yanında diyetisyeniyle görüntülenmesi aslında çok da şaşırtıcı değil.Kendisinin sağlıklı yaşam ve spor konularına önem verdiği biliniyor. Bu son açıklama da aslında bu durumu destekler nitelikte oldu.

Günlük bir yürüyüş olarak başlayan olay gazetecilerin soruları ve verilen kısa cevapla birlikte bir anda magazin gündemine taşındı. Kısacası Rafet El Roman için Nişantaşı’nda sıradan bir gün küçük bir açıklamayla sosyal medyada konuşulan bir konuya dönüşmüş oldu.