Rafet El Roman Üçüncü Kez Nikâh Masasına Oturuyor: "Ben Başkasına Aitim!"

Pop müziğin sevilen ismi Rafet El Roman, özel hayatıyla ilgili bomba etkisisi yaratacak bir haberi Nişantaşı sokaklarında müjdeledi. İki kez evlenip boşanan ve üç çocuk babası olan ünlü şarkıcı, parmağındaki yüzüğü göstererek evlilik yolunda ilk adımı attığını ve nişanlandığını duyurdu.

"Azerbaycanlı Bir Hanımefendiye Aitim"

Nişantaşı'nda objektiflere takılan El Roman, yanındaki hanımefendinin sevgilisi sanılması üzerine durumu netleştirdi. Yanındaki kişinin müzisyen arkadaşı Aleyna İlhan olduğunu belirten sanatçı, asıl müjdeyi parmağındaki yüzükle verdi:

Nişan Üç Ay Önce Yapıldı: Rafet El Roman, yaklaşık üç ay önce sessiz sedasız nişanlandığını açıkladı.

Gönlü Kardeş Ülkede: Müstakbel eşinin kimliği hakkında ser verip sır vermeyen sanatçı, sadece Azerbaycanlı olduğunu ve yabancı olmadığını vurguladı.

"Ben Başkasına Aitim": Şarkıcı, sadakatini ve ciddiyetini bu iddialı cümleyle perçinledi.

"Evlilik En Saygın Müessese"

Evliliğe hiçbir zaman karşı olmadığını belirten El Roman, nikâh masasına oturma konusundaki samimi düşüncelerini paylaştı:

"Evlilik bence insanların kendi aralarında kurduğu en güzel müessese, birlikteliğin en saygın kanıtıdır. Benim için en güzeli gönülden gönüle olan imzadır."

Ünlü şarkıcı, resmi nikâhın yakında kıyılacağını ancak kesin düğün tarihinin henüz netleşmediğini de sözlerine ekledi.

Sektöre Dair Çarpıcı Yorumlar

Sadece özel hayatıyla değil, sanat dünyasındaki tartışmalarla ilgili de konuşan Rafet El Roman, sektörel eleştirilerde bulundu: