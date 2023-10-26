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Rafael Nadal, Pelin Akil'i takibe aldı

Rekortmen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Pelin Akil'i sosyal medyada takibe aldı. İşte detaylar...

Rafael Nadal, Pelin Akil'i takibe aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2023 14:35

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın yüzü olduğu ünlü bir otomobil markasının Madrid'de gerçekleşen tanıtım etkinliğine katıldı.

Dünya tenis tarihinde 22 Grand Slam şampiyonluğu ile önemli bir yere sahip Rafael Nadal'ın temsil ettiği bu ünlü otomobil markasının tanıtımı, Madrid'de yapıldı. Davet edilen yalnızca 11 ülkeden 12 ünlü ve influencer'ın katıldığı bu özel etkinliğe, Türkiye'den ise sadece Pelin Akil ve Anıl Altan çifti iştirak etti.

Etkinlik sırasında Rafael Nadal, Pelin Akil ile bir araya geldi ve Nadal, Akil'i resmi Instagram hesabı olan 20.5 milyon takipçisi bulunan hesabından takip etmeye başladı. Pelin Akil, “Etkinliğin atmosferi ve yeni modelin Nadal’a teslim edildiği ana tanık olmak heyecanlıydı” yorumunu yaptı.

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