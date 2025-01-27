Rabia Soytürk'e, sevgilisi Samet Vuruşan'dan romantik kutlama!

Başarılı oyuncu Rabia Soytürk, 26. yaşını dostlarının katıldığı samimi bir partiyle kutladı. Gece boyunca mutluluğu yüzünden okunan Soytürk, hem arkadaşlarının hem de sevgilisi Samet Vuruşan’ın jestleriyle özel anlar yaşadı.

Partinin en dikkat çeken anlarından biri, Samet Vuruşan’ın sosyal medya paylaşımı oldu. Vuruşan, birlikte çekildikleri romantik bir kareyi paylaşarak şu duygusal sözleri yazdı:



"Bugün seninle geçtiğim her anı daha da özel kıldığın gün. Hayatımı aydınlatan en güzel ışığım sensin. Gülüşün kalbimdeki tüm karanlıkları aydınlatıyor ve seninle her bir gün, yeni bir macera. Senin yanındayken dünyanın en şanslı insanı olduğumu hissediyorum. Seni çok seviyorum. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Nice mutlu yıllara birlikte ulaşmak dileğiyle sevgilim."



