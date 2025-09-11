Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan, ilişkilerine bir kez daha nokta koydu. Çiftin ayrılığı, sosyal medyadaki hareketleriyle ortaya çıktı.

Çift İlişkilerine Bir Şans Daha Vermişti

Geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı alan Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan, kısa süre sonra yeniden bir araya gelmişti. İkilinin bu kez evlilik hazırlığında oldukları bile konuşulmuştu. Ancak aralarındaki sorunlar çözülemedi ve çift yeniden yollarını ayırdı.

Sosyal Medyadan Dikkat Çeken Hamle

Ayrılık iddiaları, ikilinin sosyal medya hesaplarındaki hareketleriyle doğrulandı. Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan, birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Ayrıca birlikte oldukları fotoğrafların tamamını kaldırmaları dikkatlerden kaçmadı. Bu hamle, ilişkilerinin kesin olarak sona erdiği şeklinde yorumlandı.

Hayranlarından Yorum Yağdı

Ünlü oyuncunun hayranları, bu ayrılık sonrası sosyal medyada farklı yorumlar yaptı. Kimileri, Rabia Soytürk’ün kariyerine odaklanmasının daha doğru olduğunu söylerken kimileri de çiftin tekrar barışabileceğini öne sürdü. Ancak şu an için taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

Rabia Soytürk Projelerine Yoğunlaşıyor

Son dönemde birçok başarılı projede yer alan Rabia Soytürk, özel hayatıyla olduğu kadar kariyeriyle de gündemde kalmaya devam ediyor. Oyuncunun ayrılık sonrası tamamen işine odaklanacağı konuşuluyor.