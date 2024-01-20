PTT Emeklilere SON DAKİKA Açıkladı! SGK Emeklisi Olan Herkes TEK Başvuru Yaparak Ödeme Alacak! Kampanya Son Tarih 31 Ocak! 

Uzun süredir emeklilere yönelik kampanyalar düzenleyen PTT, Aktif Bank işbirliği ile bir kez daha dikkat çekici bir fırsat sunuyor. Bu kez SSK bağ-kuru, memur emeklisi ve EYT emeklilerini hedef alan özel bir paketle, emeklilere acil ihtiyaç kredisi imkanı tanıyor. Detaylar haberimizde!

PTT Emeklilere SON DAKİKA Açıkladı! SGK Emeklisi Olan Herkes TEK Başvuru Yaparak Ödeme Alacak! Kampanya Son Tarih 31 Ocak! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2024 13:52

2024 Ocak ayında başlatılan PTT'nin emeklilere yönelik yeni kredi kampanyası, nakit sıkıntısı çeken milyonlarca emekli için umut oluyor. Aktif Bank işbirliğiyle hayata geçirilen bu kampanya kapsamında, SSK bağ-kuru, memur emeklisi ve EYT emeklisi vatandaşlar, acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere PTT'nin kapısını çalabilecek. İşte detaylar...

PTT Emekli Kredisi Şartları ve Başvuru Yöntemleri

Emekli vatandaşlar, PTT'nin düşük faizli kredi desteğinden faydalanabilmek için belirli şartları yerine getirmelidir. Başvurular T.C kimlik kartı ile PTT şubelerinden yapılabildiği gibi, aynı zamanda T.C kimlik numarası ile SMS yöntemiyle de gerçekleştirilebilmektedir. Başvuru için 30 50 numarasına SMS gönderen emekliler, kolayca kredi başvurusu yapabilirler.

PTT Emekli Kredisi Özellikleri

PTT'nin emeklilere özel kredi kampanyası, düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. TC kimlik numarasına göre belirlenen faiz oranları, diğer bankalara kıyasla daha avantajlı bir seçenek sunmaktadır. Kredi limiti 20.000 TL ile 100.000 TL arasında değişirken, vade süreleri de limitlere göre farklılık göstermektedir. 20.000 TL ile 50.000 TL arası kredilerde 36 ay vade uygulanırken, 50.000 TL ile 100.000 TL arası kredilerde vade sayısı 24 ay olarak belirlenmiştir. 100.000 TL ve üstü kredilerde ise vade süresi 12 aya kadar çıkmaktadır.

SMS ile Başvuru Kolaylığı

Başvuruların hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için PTT, SMS ile başvuru yöntemini de sunmaktadır. Emekliler, cep telefonlarından kısa mesaj bölümüne T.C kimlik numaralarını yazarak boşluk bıraktıktan sonra "kredi" yazarak 30 50 numarasına mesaj göndererek başvuruda bulunabilirler.

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