"Psikolojim Bozuldu" Diyen Bilal Hancı’ya Eski Eşinden Şok Yanıt: "Eskort Getirip Ev Tuttuğunda Neredeydin?"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, 'Kafalar' grubunun sevilen ismi Bilal Hancı gözaltına alındı. Hancı’nın emniyette verdiği ifade ve suçu eski eşiyle olan boşanma sürecine bağlaması, eski eşi Esin Çepni’yi adeta patlama noktasına getirdi.

Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni, yasaklı madde kullandığını itiraf ederek suçun kaynağı olarak yaşadığı duygusal çöküntüyü işaret etti:

"2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım."

Bilal Hancı’nın "mağduriyet" temalı ifadesinin ardından eski eşi Esin Çepni, sosyal medya üzerinden sessizliğini bozarak evlilikleri süresince yaşadığı iddia edilen dehşet verici detayları paylaştı. Çepni’nin açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü:

Gece Hayatı: "Sen o bar senin bu kulüp benim gezerken, arkadaşınla beraber çatır çatır p*tlarken 'yapma etme' diye sinir krizleri geçirdiğimde ben mağdur değildim."

İhanet ve İfşalar: "Aldatıldım, haykırdım. Snapchat üzerinden kızlara yürüdüğü ifşalar paylaşıldığında bile ben suçlu oldum."

Esk*rt İddiası: "İzmir’den esk*rt getirip bir hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim."