"Psikolojim Bozuldu" Diyen Bilal Hancı’ya Eski Eşinden Şok Yanıt: "Eskort Getirip Ev Tuttuğunda Neredeydin?"

Bilal Hancı uyuşturucu kullandığını itiraf etti! Esin Çepni'den eski eşine şok suçlamalar: "Eskort tuttu, aldatıldım, işsiz bırakıldım." Bilal Hancı'nın "boşanma yüzünden kullandım" ifadesine Esin Çepni'den sert yanıt haberimizde...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2026 18:26

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, 'Kafalar' grubunun sevilen ismi Bilal Hancı gözaltına alındı. Hancı’nın emniyette verdiği ifade ve suçu eski eşiyle olan boşanma sürecine bağlaması, eski eşi Esin Çepni’yi adeta patlama noktasına getirdi.

Bilal Hancı: "Boşanma Süreci Beni Çökertti"

Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni, yasaklı madde kullandığını itiraf ederek suçun kaynağı olarak yaşadığı duygusal çöküntüyü işaret etti:

"2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım."

 

Esin Çepni’den Şok İddialar: "Esk*rt Getirip Ev Tuttu!"

Bilal Hancı’nın "mağduriyet" temalı ifadesinin ardından eski eşi Esin Çepni, sosyal medya üzerinden sessizliğini bozarak evlilikleri süresince yaşadığı iddia edilen dehşet verici detayları paylaştı. Çepni’nin açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü:

  • Gece Hayatı: "Sen o bar senin bu kulüp benim gezerken, arkadaşınla beraber çatır çatır p*tlarken  'yapma etme' diye sinir krizleri geçirdiğimde ben mağdur değildim."

  • İhanet ve İfşalar: "Aldatıldım, haykırdım. Snapchat üzerinden kızlara yürüdüğü ifşalar paylaşıldığında bile ben suçlu oldum."

  • Esk*rt İddiası: "İzmir’den esk*rt getirip bir hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim."

  • Ekonomik Şiddet: "Çalıştığım ajansın sahibi arkadaşın beni aforoz etti; tüm işlerim iptal edildi, işsiz bırakıldım."

     

    "Benim Üzerime Gelmeyin Artık"

    Annesinin bile aranarak aşağılandığını iddia eden Çepni, Hancı'nın psikolojisini bozduğu yönündeki iddialara ateş püskürdü. Seçtiği hayatın bedelini ödediğini ve hedef gösterilmekten bıktığını belirten Çepni, "Neymiş, ben adamın psikolojisini bozmuşum. Benim üzerime gelmeyin artık" diyerek isyan etti.

Benzer Haberler
Elif Buse Doğan’ın Kar Tatili Kazayla Bitti: Elif Buse Doğan’ın Kar Tatili Kazayla Bitti: "Her Yerim Mosmor!"
Gupse Özay’dan Kötü Haber: Gupse Özay’dan Kötü Haber: "Zayıflığımın Sebebi Ciddi Bir Hastalık!"
Son Dakika: Esat Yontunç Havalimanında Gözaltına Alındı! Son Dakika: Esat Yontunç Havalimanında Gözaltına Alındı!
Çağatay Ulusoy’un Çağatay Ulusoy’un "Deniz Kokulu" Karavanı: Teknesini Karaya Taşıdı!
Melis Sezen Bali’de Coştu: Okyanusa Karşı Dans Şovu! Melis Sezen Bali’de Coştu: Okyanusa Karşı Dans Şovu!
Yıldız Tilbe’den Gazze’ye Dev Destek: 300 Bin Dolarlık Çadırkent Bağışı! Yıldız Tilbe’den Gazze’ye Dev Destek: 300 Bin Dolarlık Çadırkent Bağışı!
ÇOK OKUNANLAR
Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda:
  • 22-01-2026 13:30

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda: "Canvermezler" Geliyor!

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
  • 20-01-2026 15:31

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Özçivit Ailesi’nde
  • 20-01-2026 09:54

Özçivit Ailesi’nde "Pupi" Heyecanı: Kerem 3 Yaşında!

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!

Operasyon Sonrası Başka Bir Şeyma! Tövbe Eden Subaşı Okuduğu Kitapla Şaşırttı.
  • 19-01-2026 18:47

Operasyon Sonrası Başka Bir Şeyma! Tövbe Eden Subaşı Okuduğu Kitapla Şaşırttı.