Prömiyer Öncesi Son Provalar…

Güçlü oyuncu kadrosu ile ‘mor ve ötesi’ şarkılarını canlı bir orkestrayla birlikte sahneye taşıyacak olan müzikal seyircilere unutulmayacak bir deneyim sunacak.

‘Hamlet’in sorduğu sorular, mor ve ötesi şarkılarıyla cevap bulacak!

Türkiye’de ‘jukebox müzikal’ türünün ilk gerçek örneği olacak olan müzikal, mor ve ötesi’nin şarkıları ile Shakespeare’in ölümsüz oyunu Hamlet’i birleştiriyor. Hamlet’in yüzyıllardır sorduğu sorular ‘mor ve ötesi’nin şarkılarıyla cevabını bulacak.

Şarkılarıyla seyircileri zaman tüneline sokacak müzikalin proje tasarımını ve yönetmenliğini Ömer Fırat Köker üstleniyor. Baran Bölükbaşı, Şifanur Gül, Reha Özcan ve Canan Ergüder’in başrolü paylaştığı müzikalde Beyti Engin, Cem Güler, Yunus Emre Terzioğlu, Ece Yaşar, Ayşe Buse Özgel, Ayşegül Aslan Öcal, Bahar Elden, Bartu Ayaz, Beril Korkmaz, Ezgi Acıoğlu İlteriş Berat Bakırhan, Yağmur Elif Seber, Zeynep Çötelioğlu sahnedeki yerini alacak.



İlk beş oyunun biletleri tükendi! 2025 tarihleri açıklandı…

Sezon boyunca Maximum Uniq Hall sahnesinde seyircileri ile buluşmaya hazırlanan benzersiz müzikalin ilk beş oyun biletleri tükendi, yeni tarihleri açıklandı. ‘Bir mor ve ötesi Müzikali: ARAF’ 8-11-12-21 Ocak tarihlerinde Maximum Uniq Hall’da, 18 Ocak’ta Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda, 27-28 Ocak’ta Ankara Congresium’da sahnede olacak.

Şubat, Mart ve Nisan takvimi ise şöyle;

3 Şubat - Maximum Uniq Hall

4 Şubat - Maximum Uniq Hall

19 Şubat - Maximum Uniq Hall

4 Mart - Maximum Uniq Hall

5 Mart - Maximum Uniq Hall

18 Mart - Maximum Uniq Hall

10 Nisan - Maximum Uniq Hall

11 Nisan - Maximum Uniq Hall

29 Nisan - Maximum Uniq Hall