Pritzker 2026’nın Kazananı: Smiljan Radić Clarke

Mimarlık dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Pritzker Mimarlık Ödülü, bu yıl Şilili mimar Smiljan Radić Clarke’a verildi. “Mimarlığın Nobel’i” olarak anılan bu ödül, her yıl mimarlık disiplinine kalıcı katkılar sunan isimleri onurlandırıyor. Bu yılın kazananı ise sınırları zorlayan yaklaşımı ve özgün diliyle dikkat çeken Radić oldu.

Ödül süreci bu yıl farklı bir gündemle de öne çıktı. Pritzker Vakfı Başkanı Tom Pritzker’in adının bazı tartışmalı dosyalarda geçmesi nedeniyle açıklama süreci kısa bir süre ertelendi. Ancak planın güncellenmesiyle birlikte ödül resmi olarak Smiljan Radić Clarke’a verildi.

Pritzker Ödülü Neden Bu Kadar Önemli?

Pritzker Mimarlık Ödülü, 1979 yılında Jay A. Pritzker ve Cindy Pritzker tarafından kuruldu. Bugün mimarlık dünyasında en yüksek onurlardan biri olarak kabul ediliyor. Ödül, yalnızca estetik başarıyı değil; aynı zamanda vizyon, adanmışlık ve topluma katkı gibi kriterleri de değerlendiriyor.

Geçmiş yıllarda ödülü kazanan isimler arasında David Chipperfield, Diébédo Francis Kéré ve Riken Yamamoto gibi güçlü figürler yer alıyor. Bu liste, ödülün uluslararası ölçekteki ağırlığını açıkça ortaya koyuyor.

Smiljan Radić’in Mimarlık Dili

Smiljan Radić Clarke, mimarlığa alışılmış kalıpların dışında yaklaşan bir isim. Onun tasarımlarında kesinlikten çok ihtimal, güçten çok hassasiyet öne çıkıyor. Yapıları genellikle ağır ve kalıcı görünmek yerine hafif ve geçici bir etki yaratıyor.

Bu yaklaşım, mimarlığı sabit bir yapı olmaktan çıkarıyor ve yaşayan bir deneyime dönüştürüyor. Radić’in projelerinde “tamamlanmışlık” hissi yerine, sürekli dönüşüm duygusu hissediliyor. Bu da onun işlerini çağdaş mimarlık içinde farklı bir konuma taşıyor.

Uluslararası Alanda Öne Çıkan Projeler

Radić’in en bilinen projelerinden biri, Londra’daki Serpentine Galeri Pavyonu. Yarı saydam fiberglas bir kabuk ve taş taşıyıcılar üzerine kurulu bu yapı, mimarın geçicilik ve denge kavramlarına yaklaşımını açıkça ortaya koyuyor.

Ayrıca mimar, 2017 yılında kurduğu Fundación de Arquitectura Frágil ile deneysel mimarlık çalışmalarını destekliyor. Bu vakıf, mimarlığın kolektif ve sürekli gelişen bir alan olduğunu vurgulayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Kişisel Hikayeden Evrensel Dile

Smiljan Radić Clarke, Santiago’da göçmen bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Bu çok katmanlı kültürel arka plan, onun aidiyet kavramına farklı bir gözle bakmasını sağladı.

Mimarlıkla tanışması ise oldukça erken yaşta gerçekleşti. Genç yaşta aldığı bir tasarım ödevi, onun hayat yönünü belirledi. Ancak bu yolculuk doğrusal ilerlemedi. Eğitim sürecinde yaşadığı kırılmalar ve yaptığı seyahatler, onun mimarlık anlayışını derinleştirdi.

Radić, mimarlığı yalnızca teknik bir disiplin olarak görmüyor. Aksine felsefe, sanat ve mitolojiden beslenen çok katmanlı bir düşünce alanı olarak ele alıyor. Bu yaklaşım, onun projelerinde güçlü bir anlatı dili oluşturuyor.

Günümüz Mimarlığında Radić Etkisi

Bugün Smiljan Radić Clarke, mimarlığı yeniden tanımlayan isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Küçük ölçekli projelerden büyük ölçekli yapılara kadar uzanan üretiminde, her zaman deneysel bir yaklaşım öne çıkıyor.

Ayrıca Radić, üretimlerini Santiago’daki küçük ofisinde sürdürmeye devam ediyor. Bu tercih, onun mimarlığı daha kişisel ve derinlikli bir pratik olarak ele aldığını gösteriyor.