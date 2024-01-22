Primler 1800 Gün Düştü: Emeklilik İçin Tam Zamanı! (2000 - 2008)

2000 - 2008 arası sigorta kaydını yaptıranlar için emeklilik vakti yaklaşıyor. Yeni düzenlemede 1800 prim gününe gerek kalmayacak.

Primler 1800 Gün Düştü: Emeklilik İçin Tam Zamanı! (2000 - 2008)
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2024 11:48

SGK, başta SSK ve Bağ-Kur emekli adayları olmak üzere yeni düzenlemenin müjdesini vermeye hazırlanıyor. Prim şartı ortadan nasıl kalkacak merak edildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve uzun süredir beklenen emeklilik reformu için yeni gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu bu reform, özellikle 2000 ile 2008 yılları arasında sigortalı olan kişilere yönelik önemli değişiklikleri içeriyor. Reforma göre, bu dönemde sigortalı olup gerekli prim gün sayısını dolduranlar, kademeli bir şekilde erken emekli olma imkanına kavuşacaklar. Mesela, 2000 yılında sigortalı olup 7200 prim gününü tamamlamış bir kişi, 2024 yılı itibarıyla emeklilik hakkını elde edebilecek.

Bu düzenleme, Bağ-Kur’lu vatandaşları da kapsayacak şekilde tasarlandı. Bağ-Kur’lular için 1800 gün prim indirimi öngörülüyor. Böylelikle Bağ-Kur’lu vatandaşlar da SSK’lılar gibi 7200 gün primle emekli olabilecekler. Ayrıca, ev hanımlarına yönelik de destekler içeren bu reform, isteğe bağlı sigorta primlerinde üçte bir oranında devlet desteği sağlayacak. Ev hanımlarının emeklilik koşulları da evlilik süresi ve çocuk sayısına göre erken emeklilik fırsatı sunacak şekilde düzenlenecek. Bu önemli düzenlemelerin, yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor.

Emekli Yaşa Takılanlar (EYT) konusu, uzun zamandır gündemde olan ve büyük bir beklenti içinde olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir mesele. Bu düzenleme, 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan ve prim gün sayısını tamamlayan kişilere erken emeklilik yolunu açacak ve onlara büyük bir fırsat sunacak. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, bu kişiler daha erken yaşta emekli olma şansını yakalayacaklar. Bu, hem bireylerin yaşam kalitesini artıracak hem de ekonomik anlamda topluma katkı sağlayacak bir adım olacak. Şimdi gözler, bu düzenlemenin detaylarının netleşmesi ve TBMM'de kabul edilmesi üzerinde. Bu düzenleme hayata geçtiğinde, milyonlarca vatandaş için yeni bir dönem başlayacak ve bu, Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi açısından önemli bir değişiklik olacak.

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