Portekizli Yıldız Diogo Morgado'dan Türk Oyunculara Övgü: "Duygusal Derinlikleri Çok Güçlü"

Diogo Morgado'dan "Portekiz Aşkı" itirafı! Cansu Dere ve İsmail Demirci ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu, Türk ekibinin duygusal derinliğine övgüler yağdırdı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-05-2026 10:20

Dünyaca ünlü Portekizli aktör Diogo Morgado, başrollerini Türk sinemasının sevilen isimleri Cansu Dere ve İsmail Demirci ile paylaştığı "Portekiz Aşkı" filmi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Uluslararası bir iş birliğine imza atan Morgado, Türk oyuncular ve set ekibiyle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Güçlü Bir Adanmışlık Var"

Türk oyuncuların profesyonelliğine ve çalışma disiplinine övgüler yağdıran Diogo Morgado, bu deneyimin kendisine çok şey kattığını vurguladı. Türk ekibinin projeye olan yaklaşımını etkileyici bulduğunu belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Türk ekibin işlerine yaklaşımlarında güçlü bir adanmışlık ve duygusal derinlik var… Bu da iş birliğini çok tatmin edici hâle getiriyor.”

Duygusal Derinlik Vurgusu

Morgado, özellikle sahnelerdeki duygusal yoğunluğun altını çizerek, Türk oyuncuların karakterleri içselleştirme yeteneğinden etkilendiğini belirtti. Cansu Dere ve İsmail Demirci ile yakaladıkları uyumun filmin atmosferine büyük katkı sağladığını ifade eden Portekizli yıldız, projenin iki farklı kültürün sanatsal birleşimi açısından önemine dikkat çekti.

"Portekiz Aşkı" filminin, hem Türkiye'de hem de Portekiz'de izleyiciler tarafından nasıl bir ilgiyle karşılanacağı şimdiden merak konusu oldu.

