Portekiz’de Ölümden Dönmüştü! Oktay Çubuk Günler Sonra İlk Kez Konuştu

Portekiz'de kalbi duran Oktay Çubuk'tan ilk açıklama geldi! Yoğun bakımdan çıkan ve normal odaya alınan genç oyuncunun son sağlık durumu ve mesajı.

Yayın Tarihi : 04-05-2026 14:27

Portekiz’in başkenti Lizbon’da yaşadığı ani rahatsızlıkla hayranlarını korkutan genç oyuncu Oktay Çubuk, haftalar süren kritik sürecin ardından sessizliğini bozdu. Kalbi duran ve hastanede yoğun bakımda tedavi gören 30 yaşındaki oyuncu, sağlığına kavuşarak normal odaya alındı ve sosyal medya üzerinden ilk açıklamasını yaptı.

Otelin Spor Salonunda Kalbi Durmuştu

Annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’un iş programı nedeniyle Portekiz’de bulunan Oktay Çubuk, konakladığı otelin spor salonunda bir anda fenalaşmıştı. Kalbi duran oyuncuya ilk müdahale olay yerinde yapılmış, ardından acil olarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Günlerce süren yaşam mücadelesinden galip çıkan Çubuk, hayati tehlikeyi tamamen atlatarak normal servise geçti.

Oktay Çubuk’tan İlk Paylaşım: "Sağlığım İyi"

Günler süren sessizliğin ardından hastane odasından ilk karesini paylaşan Oktay Çubuk, kendisi için dua eden ve mesaj atan sevenlerine teşekkür etti. Başarılı oyuncu, sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Sağlığım iyi durumda, bir süre daha hastanedeyim. Mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim.”

Tedavisi Lizbon’da Devam Ediyor

Genç oyuncunun kalbinin neden durduğuna dair tetkikler Lizbon’daki hastanede titizlikle sürdürülüyor. Genel durumunun stabil olduğu öğrenilen Çubuk’un, doktorların onay vermesinin ardından Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Magazin dünyası ve hayranları, başarılı oyuncunun bir an önce setlere dönmesini bekliyor.

