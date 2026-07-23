Güzel Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'den Büyüleyici Norveç Çıkarması!

Ekranların sevilen, sempatik ve başarılı yüzlerinden Yağmur Tanrısevsin yoğun geçen çekim temposu ile iş projelerinin ardından tatil tercihini yine yurt dışından yana kullandı. Gezmeyi ve yeni kültürler keşfetmeyi bir yaşam biçimi haline getiren güzel oyuncu son dönemde İsveç, Fransa, Monako ve İtalya gibi Avrupa'nın gözde rotalarını gezerek adından sıkça söz ettirmişti. Seyahat tutkusuyla bilinen ünlü isim bu kez yaz sıcaklarından kaçarak Kuzey Avrupa'nın eşsiz doğasına doğru yola çıktı.

35 yaşındaki usta oyuncu bu defaki tatil durağı olarak rotasını muhteşem fiyordları karlı dağları ve eşsiz atmosferiyle tanınan Norveç'e çevirdi.

Temmuz Ayının Ortasında Karla Kaplı Dağlarda Yürüyüş

Norveç'in masalsı ve dingin atmosferiyle bilinen Fjaerland bölgesine giden Yağmur Tanrısevsin burada profesyonel bir ekiple bir araya gelerek karlı dağlarda doğa yürüyüşü (trekking) gerçekleştirdi.

Yazın Ortasında Kış Keyfi

Temmuz ayının kavurucu sıcaklarının aksine karla kaplı dağlarda yürüyüş yapmanın keyfini çıkaran Tanrısevsin o anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Özel ekipmanlarıyla zorlu parkurları geçen oyuncu enerjik halleriyle dikkat çekti.

Temmuzda Kuzeyde Bir Gün

Doğa yürüyüşü sırasında çektiği büyüleyici ve kartpostalları aratmayan kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu paylaşımına "Temmuzda kuzeyde bir gün" notunu ekledi.

Gezgin Kimliğiyle Takipçilerinden Tam Not Aldı

Sadece oyunculuk performansıyla değil kişisel tarzı ve seyahat tutkusuyla da sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Yağmur Tanrısevsin Norveç gezisiyle bir kez daha farkını ortaya koydu. Yazın ortasında serin iklimi ve buzullarıyla ünlü Norveç'i keşfetmeyi seçen oyuncunun bu renkli tatil kareleri kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri "Harika bir rota seçimi", "Yazın ortasında içimizi serinlettin" yorumlarında bulundu.