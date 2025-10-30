Poposunda Yastık mı Var? Songül Karlı'nın Son Pozları Tartışma Yarattı.

Songül Karlı’nın Programdaki Görünümü Konuşuluyor

Estetik operasyonları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde kalan şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son haliyle yine dikkat çekti. Karlı, iki gün önce sunduğu programa dar ve vücut hatlarını öne çıkaran bir elbiseyle çıktı. 52 yaşındaki Karlı'nın televizyon ekranındaki bu görüntüsü, hem yüzündeki değişim hem de kalça bölgesindeki belirginleşme nedeniyle izleyicilerin odağı oldu. Bu değişiklikler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kalça Estetiği Söylentileri Yeniden Canlandı

Songül Karlı'nın programdaki görünümü, özellikle kalça bölgesindeki farklılık nedeniyle estetik iddialarını tekrar gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları, şarkıcının görüntüsüne yönelik çok sayıda yorum yaptı. Yapılan yorumlar arasında; "Kalçasını da mı yaptırmış", "Songül Kardashian oldun" ve "Poposunda yastık mı var?" gibi ifadeler öne çıktı. Bu eleştiriler, Karlı'nın geçen aylarda geçirdiği iddia edilen kalça ameliyatını tekrar hatırlattı. Ancak bu konudaki iddialar henüz kesinleşmiş değil.

Karlı'nın Estetik Açıklamaları Dikkat Çekiyor

Şarkıcının geçmişteki estetik operasyonlarla ilgili açıklamaları da bu tartışmaların odağında yer alıyor. Songül Karlı, daha önce yaptığı bir açıklamada, estetiğe karşı olmadığını ancak şu ana kadar ciddi bir operasyon geçirmediğini belirtmişti. Hatta Karlı, "Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım" demişti. Ancak sözlerine ek olarak, yalnızca göğüslerini üç kez küçülttüğünü, hatta dördüncü bir operasyonun da kapıda olduğunu söylemişti. Karlı, göğüslerinin büyüklüğü nedeniyle elbise giymekte zorlandığını da sözlerine eklemişti. Bu çelişkili açıklamalar, magazin gündemindeki yerini koruyor.

Songül Karlı'nın Eski Hali:

