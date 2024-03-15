Pop ve Rock'un Buluşması: Cansu Kurtçu ve Birol Namoğlu bir arada

Türk müzik sahnesinin önemli isimleri Cansu Kurtcu ve Birol Namoğlu, yeni bir şarkıda bir araya geliyor. Kurtcu'nun yazıp bestelediği ve düzenlemesini Gürsel Çelik'in yaptığı "GİTMELİYİM" adlı şarkı, müzikseverlerle Cuma günü buluşacak.

Uzun bir süredir üzerinde çalıştıkları bu proje için özel bir özen gösteren ikili, şarkıyı müzikseverlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyor. Şarkının görsel dünyasına da önem veren Cansu Kurtcu ve Birol Namoğlu, klip çekimleri için Kos Adası'na gittiler. Günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren ikili, klibin çekimleri için adaya gittikten sonra hemen dönerek montaj sürecine dahil oldular.

Romantik bir aşk şarkısı olan "GİTMELİYİM", Pop ve Rock sound'larını başarılı bir şekilde birleştiriyor. İkilinin seslerinin uyumu ve şarkının güçlü melodisi, dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Sony Music Türkiye etiketiyle 16 Mart'ta tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan "GİTMELİYİM", Cansu Kurtcu ve Birol Namoğlu'nun müzikseverlere sunduğu özel bir armağan olacak. Bu heyecan verici işbirliği, müzik tutkunlarının büyük beğenisini kazanmaya aday görünüyor.