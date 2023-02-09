Political & Public Life Awards 2023 ödül töreninde Yılın Restoran Ödülü: Madhu’s İstanbul

İngiltere, Hindistan ve Uganda'da ofisleri bulunan, ekonomi ve strateji danışmanlığı firması olan EPG’nin; kendi yerel topluluklarında önemli bir fark yaratan, kamusal yaşam üzerinde önemli bir etkiye sahip olan ve İngiltere'yi daha iyi hale getiren seçkin kişilere teşekkür etmek için gerçekleştirdiği Political & Public Life Awards 2023 ödül töreni Londra’da gerçekleşti.

İngiliz toplumu üzerinde olumlu bir etki yaratmış olan Parlamenterler, Silahlı Kuvvetler mensupları, iş dünyası ve toplum liderleri gibi davetlilerin katıldığı ve House of Commons Teras Köşkü’nde gerçekleşen Political & Public Life Awards 2023 ödül töreninde, “Yılın Uluslararası Restoranı” ödülünü Swissôtel The Bosphorus içinde yer alan Madhu's. Istanbul kazandı.

Birleşik Krallık’ta gerçekleşen ödül töreninde Madhu’s Istanbul adına ödülünü almak için bulunan Swissôtel The Bosphorus, İstanbul Genel Müdürü Uğur Talayhan kazanılan bu önemli ödül ile ilgili “Geçtiğimiz yıl toplumsal hayata önemli katkıları olanlara verilen bir ödül olarak bu ödülü almaktan büyük onur duyuyoruz.” dedi.