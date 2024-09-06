Polat davasında ara karar: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 farklı suçtan toplam 20’şer ila 40’ar yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı davada, tutuklu bulunan 4 sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı çıktı.

Polat davasında ara karar: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-09-2024 10:54

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme, tüm sanıklar için tahliye kararı verdi.

Tutuklu bulunan Engin Polat, babası Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün hakkında da tahliye kararı çıktı. Davanın devam eden sürecinde bu karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sanıklar, yargılama süreci boyunca suçlamaları reddetmiş, avukatları ise delil yetersizliği ve haksız tutukluluk gerekçesiyle müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etmişti. Mahkemenin ara kararı sonrası dava süreci dikkatle takip ediliyor.