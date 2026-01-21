Podyumun Sultanlarından "Bacı" Şovu! Demet Şener ve Özge Ulusoy’dan Seda Sayan Taklidi.

Podyumların iki dev ismi Demet Şener ve Özge Ulusoy, sosyal medyayı kahkahaya boğan bir video ile gündeme damga vurdu. İkili, magazin dünyasının ayrılmaz ikilisi Seda Sayan ve Safiye Soyman’ın ikonik tavırlarını taklit ederek takipçilerini mest etti.

Mimikler ve Üslup Tam Not Aldı

Demet Şener ve Özge Ulusoy, hazırladıkları videoda Seda Sayan’ın meşhur "bacı" hitaplarını, karakteristik el hareketlerini ve Safiye Soyman’ın o kendine has neşeli gülüşlerini birebir yansıttı.

Video Notu: İkili videoyu, "Herkes bizim gibi bacı olsa keşke" notuyla paylaştı.

Sosyal Medya Tepkisi: Paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni alırken, takipçiler "Seda ve Safiye'den daha Seda ve Safiye olmuşlar!" yorumunda bulundu.

Seda Sayan’dan Jet Yanıt: "Kahkahaya Boğuldu"

Taklit videolarına bazen mesafeli duran ünlülerin aksine, "Kadırgalı" lakaplı Seda Sayan’dan yanıt gecikmedi. Sayan, videonun altına bolca kahkaha ve kalp emojisi bırakarak performansa onay verdi.

Bunun üzerine Özge Ulusoy da ustaya saygısını göstererek; "Elinize su dökülmez ama..." diyerek karşılık verdi. Bu samimi etkileşim, magazin dünyasında "polemiksiz, eğlenceli dostluk" rüzgarları estirdi.

Ayrılmaz İkililere Selam Çaktılar

Seda Sayan ve Safiye Soyman’ın on yıllardır süren, her zorlukta birbirine kenetlenen dostluğu sık sık örnek gösteriliyor. Demet Şener ve Özge Ulusoy da bu video ile hem bu dostluğa selam gönderdi hem de kendi aralarındaki güçlü bağı takipçilerine göstermiş oldu.