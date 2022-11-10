Pınar Soykan müzik listelerini “Zincir”leyecek

Pop müziğin sevilen ismi Pınar Soykan, hit şarkılarına bir yenisini daha ekledi. Bu yıl peş peşe çıkardığı “Bilemedim” ve “Mış Gibi” şarkılarıyla müzik listelerinin zirvesine çıkan ünlü sanatçının yeni single’ı “Zincir”, 11 Kasım Cuma günü Avrupa Müzik markası ile dinleyicileri buluşdu.

YENİ ŞARKISIYLA İDDİALI

Sözü Habil Ceyhan’a, müziği Murat Güneş’e ait “Zincir”in aranjesine Esad Fidan imzasını attı. Pınar Soykan, uzun süredir üzerinde çalıştığı bu yeni şarkısına olan güvenini “Müzik listelerini uzun süre zincirleyeceğim!” sözleriyle dile getirdi.

KLİP VE FOTOĞRAFLARA TARIK GÜL İMZASI

“Zincir”in klibi başarılı stil danışmanı Tarık Gül’ün yönetmenliğinde çekildi. Şarkının sözlerine ve ritmine uygun kıyafetlerle kamera karşısına geçen Pınar Soykan, single’ın kapağı için de yine Safa Gülsoy objektifine poz verdi.