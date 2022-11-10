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Gecce Magazin Haberleri

Pınar Soykan müzik listelerini “Zincir”leyecek

“Bilemedim” ve “Mış Gibi” şarkılarıyla müzik listelerinde zirveye yerleşen Pınar Soykan, 2022 yılına yeni single’ı “Zincir” ile veda ediyor. “Zincir”, 11 Kasım Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla dijital platformlarda yayınlandı.

Pınar Soykan müzik listelerini “Zincir”leyecek
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 10-11-2022 14:26

Pop müziğin sevilen ismi Pınar Soykan, hit şarkılarına bir yenisini daha ekledi. Bu yıl peş peşe çıkardığı “Bilemedim” ve “Mış Gibi” şarkılarıyla müzik listelerinin zirvesine çıkan ünlü sanatçının yeni single’ı “Zincir”, 11 Kasım Cuma günü Avrupa Müzik markası ile  dinleyicileri  buluşdu.

YENİ ŞARKISIYLA İDDİALI

Sözü Habil Ceyhan’a, müziği Murat Güneş’e ait “Zincir”in aranjesine Esad Fidan imzasını attı. Pınar Soykan, uzun süredir üzerinde çalıştığı bu yeni şarkısına olan güvenini “Müzik listelerini uzun süre zincirleyeceğim!” sözleriyle dile getirdi.

KLİP VE FOTOĞRAFLARA TARIK GÜL İMZASI

“Zincir”in klibi başarılı stil danışmanı Tarık Gül’ün yönetmenliğinde çekildi. Şarkının sözlerine ve ritmine uygun kıyafetlerle kamera karşısına geçen Pınar Soykan, single’ın kapağı için de yine Safa Gülsoy objektifine poz verdi.

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