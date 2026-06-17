Pınar Eliçe Magazin Dünyasına Rest Çekti: Çekin Beni!

Pınar Eliçe geçtiğimiz günlerde Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden sanatçı şu sıralar oldukça yoğun bir dönemden geçtiğini anlattı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dinlenmek yerine şehir şehir dolaştığını söyleyen Eliçe adeta bir turne temposuna girmiş durumda.

Yaz Boyunca Yollarda

Son dönemde birçok farklı şehirde sahne aldığını anlatan sanatçı özellikle Anadolu’daki programlarının oldukça yoğun geçtiğini söyledi. Kısa süre önce Gaziantep’te sahneye çıktığını ardından da Şanlıurfa’ya geçtiğini belirten Eliçe yaz boyunca bu temponun devam edeceğini ifade etti. Sürekli seyahat ettiğini ve farklı şehirlerde dinleyicileriyle buluştuğunu söyleyen sanatçı bu yoğunluğun kendisini mutlu ettiğini de dile getirdi.

Yeni Sezonda Televizyon Ekranında

Müzik çalışmalarının yanı sıra televizyonla ilgili de planları olduğunu paylaşan Eliçe eylül ayında başlayacak yeni bir projeden bahsetti. Bir televizyon kanalında müzik ve eğlence içerikli bir program hazırlığında olduğunu söyleyen sanatçı detayları çok fazla paylaşmasa da heyecanlı olduğunu ifade etti. Görünen o ki önümüzdeki dönemde sadece sahnelerde değil televizyon ekranlarında da sık sık karşımıza çıkacak.

Bodrum Yerine Daha Sakin Tatiller

Sohbet sırasında konu yaz tatiline gelince Eliçe’ye Bodrum planı olup olmadığı da soruldu. Son yıllarda birçok ünlü ismin tercih ettiği Bodrum’un kendisine çok hitap etmediğini söyleyen sanatçı kalabalık ve sürekli göz önünde olunan tatil anlayışını sevmediğini anlattı.

Onun tercih ettiği tatil şekli ise çok daha rahat ve doğal. İnsanların kendisini sürekli izlediği ya da dikkat çektiği ortamlardan uzak kalmayı sevdiğini belirten Eliçe daha salaş ve özgür hissedebileceği yerlerde vakit geçirmekten hoşlandığını söyledi. Tatilde rahat olmak istediğini ve bunun kendisi için oldukça önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Kameralara Karşı Rahat

Ünlü isimlerin sık sık magazin kameralarından kaçmaya çalıştığı bilinse de Eliçe bu konuda oldukça rahat görünüyor. Gazetecilere yakalanmak gibi bir korkusu olmadığını söyleyen sanatçı yaz sezonuna hazır olduğunu esprili bir dille anlattı. Formunu koruduğunu belirten Eliçe 55 kilo olduğunu ve fiziksel görünümüyle ilgili herhangi bir çekincesi bulunmadığını ifade etti. Hem yoğun çalışma temposundan hem görünümünden oldukça memnun olduğu gözlerden kaçmadı.