Panter Emel’e Veda! Türkan Şoray Gözyaşlarına Boğuldu

Yeşilçam denince akla gelen isimlerden biri olan ve yıllardır “Panter Emel” lakabıyla tanınan Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için İstanbul’daki Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Sevenleri dostları ve sanat camiasından birçok isim onu son kez uğurlamak için bir araya geldi.

Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken özellikle Türkan Şoray’ın sözleri dikkat çekti. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Şoray Emel Yıldız’ın hayatındaki yerinin çok özel olduğunu anlattı.

Türkan Şoray Duygularını Gizleyemedi

Türkan Şoray Emel Yıldız’ın sadece yakın bir dostu değil, aynı zamanda kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Şoray’ın anlattıklarına göre sinema dünyasıyla ilk tanışmasını sağlayan kişi Emel Yıldız’dı.

Yıllar önce onu film setlerine götüren ve sinema ortamını tanıtan kişinin Yıldız olduğunu söyleyen Şoray bu nedenle ona her zaman büyük bir minnet duyduğunu ifade etti. Her ne kadar son yıllarda sık sık görüşemeseler de telefonla iletişimlerini hiç koparmadıklarını belirtti. “Benim için çok değerliydi, onu hiç unutmayacağım” sözleri törene katılanları da duygulandırdı.

Hayvanlar İçin Verilen Bir Ömürlük Mücadele

Emel Yıldız sadece oyunculuğuyla değil hayvan hakları konusunda verdiği mücadeleyle de tanınıyordu. Yıllarca sokak hayvanları için çalışan onların sesi olmaya çalışan Yıldız çevresindeki insanların anlattıklarına göre hayatının büyük bölümünü bu mücadeleye adadı.

Oyuncu Tuna Arman da konuşmasında buna dikkat çekti. Emel Yıldız’ın son nefesine kadar hayvanların hakları için mücadele ettiğini söyleyen Arman onun açtığı yoldan yürümeye devam edeceklerini belirtti. Özellikle son yıllarda yaşadığı zorluklara rağmen bu mücadeleden vazgeçmediğini vurguladı.

Kızının Kaybından Sonra Zor Günler Yaşadı

Yakın çevresinin anlattıklarına göre Emel Yıldız son dönemde oldukça zor zamanlar geçiriyordu. Yaklaşık 40 gün önce kızını kaybetmesi onu derinden etkilemişti. Komşuları ve dostları bu kaybın ardından eski neşesini büyük ölçüde yitirdiğini söylüyor.

Hatta hayvanlarının bakımını sürdürebilmek için zaman zaman kitap satarak gelir elde etmeye çalıştığı da anlatıldı. Buna rağmen çevresindekiler onu her zaman yardımsever mücadeleci ve güçlü biri olarak hatırlıyor.

Ardında Unutulmayacak Bir Miras Bıraktı

1959 yılında sinemaya adım atan Emel Yıldız yıllar boyunca birçok filmde rol aldı. Ancak onu tanıyanların hafızasında sadece oyunculuğu değil hayvan sevgisi ve mücadeleci kişiliği de yer etti.

Bugün sevenleri onu gözyaşlarıyla uğurlasa da hem Yeşilçam’a bıraktığı iz hem hayvanlar için verdiği emek uzun yıllar boyunca hatırlanmaya devam edecek.