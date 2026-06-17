Almila Ada Anne Oluyor! Güzel Oyuncudan Hayranlarını Ağlatan Bebek Müjdesi!

Geçtiğimiz yıl iş insanı İhsan Çilsal ile evlenen güzel oyuncu Almila Ada Çilsal hamile olduğunu duyurdu.

Almila Ada Anne Oluyor! Güzel Oyuncudan Hayranlarını Ağlatan Bebek Müjdesi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2026 17:35

Geçtiğimiz yıl peri masallarını aratmayan görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü oyuncu Almila Ada Çilsal hayranlarına hayatının en mutlu haberini verdi. Oyunculuktaki başarısı ve duru güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren yıldız isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olmaya hazırlandığını duyurdu. Güzel oyuncunun bu sürpriz hamilelik açıklaması magazin dünyasında ve hayranları arasında büyük bir sevinç dalgası yarattı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz yıl iş insanı İhsan Çilsal'la Tarabya'daki bir otelde evlenmişti. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak ve huzurlu bir şekilde sürdüren ikili ailelerine katılacak yeni üyenin heyecanını yaşıyor.

Tarabya'daki Masal Evlilik Bebekle Taçlanıyor

İş ve sanat dünyasını bir araya getiren prestijli bir düğünle hayatlarını birleştiren Almila Ada ve İhsan Çilsal çifti evliliklerinde bir yılı geride bırakırken bu anlamlı dönemi bebek müjdesiyle taçlandırdı. Sosyal medyada kısa sürede tebrik mesajı yağmuruna tutulan güzel oyuncunun hamileliğinin ilk aylarında olduğu öğrenildi.

Oyuncu Almila Ada Çilsal hamile olduğunu duyurdu. Paylaşımının ardından yakın dostları ve hayranları güzel oyuncuya "Yılın en güzel annesi olacaksın", "Sağlıkla kucağınıza alın" şeklinde binlerce sevgi dolu yorumda bulundu.

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